A Polícia Militar do Estado de São Paulo estabelece parceria com a Axon para implementar o maior projeto de câmeras corporais e de gestão de evidências digitais da América Latina

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) é a maior Força de Segurança Pública do Brasil, com mais de 90.000 policiais no total. Ao longo dos últimos sete anos, a PMESP vem estudando o uso e os benefícios das cameras corporais, também conhecidas como "Câmeras Operacionais Portáteis", em parceria com outras forças de segurança pioneiras ao redor do mundo. A Axon foi selecionada após um processo de licitação internacional no final de 2020 e a implantação operacional completa das 2500 câmeras corporais foi concluída com sucesso em maio de 2021.

"Estamos orgulhosos de oferecer aos nossos policiais o equipamento mais avançado disponível no mercado atualmente" declarou o Coronel Francisco Cangerana, Diretor de Tecnologia da Polícia Militar do Estado de São Paulo. "Esse projeto é parte de um programa maior de modernização liderado pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) e posiciona São Paulo no mesmo nível das Forças Policiais mais avançadas tecnologicamente do mundo".

O Coronel Robson Cabanas, Gerente do projeto de implantação das body cameras na Polícia Militar do Estado de São Paulo, destacou algumas das características com as quais a Polícia está mais entusiasmada nessa implementação. "São Paulo será o primeiro usuário da função 'Video Recall' em câmeras corporais em todo o mundo, permitindo que os líderes da Polícia revisem as evidências após quaisquer incidentes, mesmo que a câmera não tenha sido ativada. Isto permitirá ainda mais transparência e uma maior prestação de contas da Força Policial".

"Estamos entusiasmados com a parceria estabelecida com a Polícia Militar do Estado de São Paulo para implementar o maior projeto de câmeras corporais e gestão de evidências digitais na América Latina atualmente", disse o Diretor Geral da Axon, Canadá & América Latina, Vishal Dhir. "Esta aquisição, demonstra a dedicação da PMESP em fazer uso das últimas tecnologias para aumentar a segurança dos policiais e da comunidade, colocando-os na vanguarda do progresso da Tecnologia para a Segurança Pública".

A Política Militar do Estado de São Paulo é também a maior Polícia Estadual da América Latina a equipar seus policiais com dispositivos TASER ou Armas de Incapacitação Neuromuscular, com são categorizados pelo Governo Brasileiro, tendo implementado unidades adicionais do TASER X2 ao final de 2020.

