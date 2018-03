A Polyplastics apresenta nova série de LCPs LAPEROS (R) de baixa rigidez dielétrica para dispositivos de comunicação de última geração

(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201803121805-O1-9BHl0BJ7)

(Imagem: conectores estreitos

https://kyodonewsprwire.jp/img/201803121805-O2-7u0M9Z3K)

A Polyplastics desenvolveu a nova série LCP em meio à crescente demanda por materiais de baixa rigidez dielétrica e baixa rigidez dielétrica tangente, para atender às necessidades das telecomunicações 5G e V2X para veículos autônomos e materiais, usados em componentes de transmissão de alta velocidade e alta frequência.

O LAPEROS (R) E420P usa combinação ótima de tecnologia de preenchimento e formulação para obter constante de baixa rigidez dielétrica inferior a 3,0, medida perpendicularmente à direção do fluxo para a banda de frequência de 1 a 20 GHz. Além disso, a tangente de perda dielétrica é estável ao longo de toda a banda de frequência. O material também atende aos requisitos de redução de tamanho e a projetos cada vez mais complexos com uso de conectores e pode ser usado em processos de tecnologia de montagem em superfície (SMT).

A Polyplastics expandirá sua série de LCPs de baixa rigidez dielétrica para atender a requisitos de desempenho mais amplos para conectores. A empresa planeja ampliar seu portfólio de produtos e incluir graus com baixa deformação, mais resistência ao calor e mais fluxo para conectores compactos e finos. Uma vez que os conectores são o principal uso, esses graus são formulados com boa fluidez. A Polyplastics relata que em testes usando moldes de conectores da empresa, os novos graus são moldados com menor pressão na embalagem do que os graus convencionais.

Para obter mais informações visite: https://www.polyplastics.com/en/product/lines/lcp_e420p/index.vm.

LAPEROS (R) é uma marca comercial registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

Sobre a Polyplastics

A Polyplastics Co., Ltd. é líder global no desenvolvimento e produção de soluções de engenharia termoplástica. O amplo portfólio de produtos da empresa inclui polioximetileno (POM), polibutileno tereftalato (PBT), sulfeto de polifenileno (PPS) e LCPs. A empresa tem a maior participação de mercado global de POM e LCPs. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa conta com sólida rede global de recursos de P&D, produção e vendas, capazes de criar soluções avançadas para o mercado global em constante mudança.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.