Polyplastics présente une nouvelle série de PCL LAPEROS® faiblement diélectriques pour appareils de communications de nouvelle génération

(Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/201803121805-O1-9BHl0BJ7)

(Image : connecteurs à pas étroit

https://kyodonewsprwire.jp/img/201803121805-O2-7u0M9Z3K)

Dans un contexte de demande croissante pour des matériaux faiblement diélectriques et à faible tangente diélectrique, Polyplastics a mis au point la nouvelle série de PCL afin de répondre aux besoins des télécommunications en 5G et à celles des V2X (communications entre véhicules et infrastructure routière) pour automobiles autonomes ; ce sont également des matériaux s'appliquant aux composants utilisés dans les transmissions à vitesse élevée et en haute fréquence.

LAPEROS® E420P fait appel à une combinaison optimale de matière de charge et d'une formulation technologique résultant en une constante faiblement diélectrique inférieure à 3,0 quand on la mesure par rapport à la perpendiculaire de la direction de flux pour la bande de fréquences de 1 à 20 GHz. En outre, la tangente de perte diélectrique est stable sur toute la bande de fréquences. Ce matériau répond également aux exigences de réduction de taille et de conceptions de plus en plus complexes dans les applications de connecteurs et il peut s'utiliser dans des processus de composants montés en surface (CMS).

Polyplastics élargira sa série de PCL faiblement diélectriques afin de répondre à des exigences plus vastes de performances pour connecteurs. La société projette d'étendre son portefeuille de produits pour y inclure des catégories avec gauchissement encore plus faible, une résistance à la chaleur accrue et un débit plus important pour des connecteurs compacts à pas fin. Dans la mesure où les connecteurs représentent l'application principalement visée, ces catégories sont formulées avec une bonne fluidité. Polyplastics signale que lors d'essais réalisés avec des moules de connecteurs de la société, les nouvelles catégories sont coulées à une pression de compactage plus faible que celle nécessaire aux catégories conventionnelles.

Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.polyplastics.com/en/product/lines/lcp_e420p/index.vm

LAPEROS® est une marque de commerce déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est un leader mondial de la mise au point et de la production de solutions pour thermoplastiques techniques. Le vaste portefeuille de produits de la société comprend le polyoxyméthylène (POM), le polytéréphtalate de butylène (PBT), le polysulfure de phénylène (PPS) et les PCL. La société possède la plus grande part du marché mondial du POM et des PCL. Forte de plus de 50 années d'expérience, la société s'appuie sur un solide réseau de recherche et développement, des ressources de production et de ventes à l'échelle du globe pour être en mesure de créer des solutions évoluées destinées à des places de marché mondiales en constante évolution.

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.