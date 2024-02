Polyplastics et Selex Motors s'associent pour faire progresser les couvercles de batterie des deux-roues électriques

TOKYO, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co, Ltd, leader mondial des plastiques techniques, a le plaisir d'annoncer que son PBT DURANEX(R) a été sélectionné pour les blocs-batterie produits par Selex Smart Electric Vehicles Joint Stock Company (Selex Motors), une start-up vietnamienne spécialisée dans les motos électriques. Les couvercles de batterie jouent un rôle crucial dans les véhicules électriques en assurant la sécurité et en maintenant l'intégrité du bloc-batterie. Ils sont également importants pour la fonctionnalité globale et l'attrait des deux-roues électriques, ce qui contribue en fin de compte au succès du marché des VE.

Selex Motors a choisi le PBT DURANEX(R) de Polyplastics, qui est spécifiquement formulé et produit pour cette application, afin d'aider l'entreprise à améliorer la qualité globale de ses batteries. Le grade avancé du PBT DURANEX(R) se caractérise par son caractère ignifuge, sa faible déformation et sa résistance à la chaleur et à l'humidité. En intégrant DURANEX(R) dans ses couvercles de batterie, Selex Motors établit une norme plus élevée en matière de performance et de fiabilité, contribuant ainsi à un avenir plus vert, plus efficace et plus sûr pour les véhicules électriques.

Polyplastics et Selex Motors adhèrent aux normes industrielles les plus élevées, garantissant que les couvercles de batterie répondent à des critères de qualité stricts. Le PBT DURANEX(R) a été certifié par Underwriters Laboratories Inc. (UL) avec un classement V-0, indiquant son haut niveau ignifuge. En outre, les couvercles de batterie fabriqués avec DURANEX(R) ont dépassé les exigences strictes du système national de normalisation du Vietnam et des normes internationales rigoureuses.

À propos de de Selex Motors

Selex Motors a été fondée en 2018 dans un local de 10 mètres carrés avec pour objectif de promouvoir le développement durable du Vietnam et du monde grâce à des voitures électriques intelligentes et à l'incorporation d'énergies renouvelables dans les transports. Selex signifie Smart Electric Vehicles X, et « X » signifie un vaste portefeuille futur de modèles de véhicules électriques ainsi que le facteur X. Pour encourager l'utilisation de ce type de véhicule au Vietnam et en Asie du Sud-Est, l'entreprise s'est concentrée sur le développement d'un écosystème complet pour les motos électriques intelligentes. Selex Motors est désormais le partenaire de confiance en matière de véhicules électriques de plusieurs sociétés de livraison telles que Shopee, Lazada et d'autres, ce qui représente un grand pas en avant dans l'industrie du transport écologique. Cela démontre comment la technologie peut apporter des améliorations bénéfiques et à long terme dans le secteur des transports.

DURANEX(R) est une marque déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.