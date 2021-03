A primeira TV micro led de 165 polegadas dobrável do mundo - C SEED apresenta a M1 redefinindo o luxo e o estilo

A tecnologia micro led 4k cria cores surpreendentemente vibrantes e uma resolução verdadeiramente impressionante. Um tratamento especial de superfície de tela apresenta o preto profundo essencial e preciso como nunca antes. Além do HDR Plus (alta faixa dinâmica) integrado, a tecnologia flexível de calibração de falhas (AGC) da C SEED torna as bordas do monitor totalmente invisíveis.

"Tendência contemporânea inigualável, livre de qualquer base visual. Nesses ambientes, grandes telas de TV na parede são um anacronismo no design interior moderno", diz o sócio-gerente da C SEED, Alexander Swatek. "Portanto, a C SEED escolheu um caminho totalmente diferente e criou um design revolucionário."

O designer Stefan Pani criou um design de moldura inteligente e convincente com um sistema integrado de alto-falante invisível de alto desempenho que surge silenciosamente do chão, se desenrola e, em seguida, instala-se suavemente em uma base extremamente elegante. Aqui, a função segue a forma, muito coerente em termos visuais, com luxo minimalista e uma tensão empolgante e progressivamente elegante.

O M1 continua suavemente o legado da C SEED, que começou com a premiada C SEED 201 TV by Porsche Design Studio. Com quase uma década de experiência em projetar e fabricar TVs de luxo para aplicações de alto padrão em ambientes internos, ao ar livre e marítimos, a C SEED escolheu novamente o que há de mais rigoroso em design, engenharia e tecnologia.

A C SEED M1 está disponível em quatro cores sofisticadas e opções de invólucros para combinar com todos os gostos, requisitos de espaço e configurações.

"A M1 oferece entretenimento único de excelente qualidade sem comprometer a personalidade de um ambiente - a única solução ideal para integrar grandes sistemas de TV em design interior contemporâneo amplo", diz Alexander Swatek, sócio-gerente da C SEED.

