El primer televisor Micro LED de 165 pulgadas plegable del mundo - C SEED redefine el lujo y el estilo tras lanzar el M1

La tecnología Micro LED 4k crea colores increíblemente vibrantes y una resolución verdaderamente impresionante. Un tratamiento especial en la superficie de la pantalla muestra el tan importante negro, oscuro y preciso, como nunca antes. Además del HDR Plus (Alto Rango Dinámico) integrado, la tecnología de calibración adaptable de vacíos (AGC) de C SEED logra que los bordes entre los flancos de la pantalla sean totalmente invisibles.

"Se afianza la tendencia contemporánea de la depuración, libre de cualquier carga visual. En estos espacios, las grandes pantallas de televisión montadas en la pared son un anacronismo para el diseño interior moderno", señaló Alexander Swatek, socio directivo de C SEED. "Fue por esto que C SEED tomó un camino completamente diferente y propuso un diseño revolucionario".

El diseñador Stefan Pani creó una propuesta de marco inteligente y sólido con un sistema invisible de altavoces de alto rendimiento integrado, que se eleva silenciosamente desde el suelo, se despliega y luego se asienta suavemente en una base llamativamente elegante. A partir de aquí procede la función, visualmente muy coherente, lujosamente minimalista y con una tensión emocionante y cada vez más elegante.

El M1 es una armoniosa continuación del legado de C SEED que empezó con el galardonado televisor C SEED 201 creado por Porsche Design Studio. Partiendo de casi una década de experiencia en el diseño y la fabricación de televisores de lujo para aplicaciones de alta gama en interiores, exteriores y marinas, C SEED eligió de nuevo a los irrefutables mejores en diseño, ingeniería y tecnología.

El C SEED M1 está disponible en cuatro elegantes colores y una selección de carcasas que se ajustan a todos los gustos, requerimientos de espacios y configuraciones.

"El M1 ofrece entretenimiento sin igual con una calidad brillante, sin comprometer la esencia de una habitación. Es la solución ideal para integrar los grandes sistemas de televisión al espacioso diseño contemporáneo de interiores", afirmó Alexander Swatek, socio directivo de C SEED.

