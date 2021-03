Le premier téléviseur micro LED pliable de 165 pouces (419 cm) au monde - C SEED présente le M1 redéfinissant le luxe et le style

La technologie Micro LED 4k crée des couleurs incroyablement vibrantes et une résolution vraiment étonnante. Un traitement spécial de la surface de l'écran permet d'afficher le noir important en profondeur et avec une précision jamais atteinte auparavant. En plus du HDR Plus (High Dynamic Range) embarqué, la technologie AGC (Adaptive Gap Calibration Technology) de C SEED rend les frontières entre les ailes de l'écran totalement invisibles.

« Tendances contemporaines épurées, libres de tout lest visuel. Dans ces environnements, les grands écrans de télévision muraux sont un anachronisme dans la décoration intérieure moderne », déclare Alexander Swatek, associé directeur de C SEED. « Par conséquent, C SEED a pris un chemin totalement différent et est arrivé avec un design révolutionnaire. »

Le designer Stefan Pani a créé un design de cadre intelligent et convaincant avec un système de haut-parleurs haute performance intégré de manière invisible qui s'élève silencieusement du sol, se déploie, puis se pose en douceur sur une base d'une élégance saisissante. La fonction suit ici la forme, visuellement très cohérente, luxueusement minimaliste et avec une tension excitante et progressivement élégante.

Le M1 poursuit en douceur l'héritage de C SEED qui a commencé avec le téléviseur primé C SEED 201 de Porsche Design Studio. S'appuyant sur une expérience de près de dix ans dans la conception et la fabrication de téléviseurs de luxe pour des applications haut de gamme en intérieur, en extérieur et en mer, C SEED a de nouveau choisi le meilleur sans compromis en matière de conception, d'ingénierie et de technologie.

Le C SEED M1 est disponible en quatre couleurs élégantes et un choix de boîtiers pour répondre à tous les goûts, à tous les besoins d'espace et à tous les environnements.

« Le M1 offre un divertissement unique de qualité exceptionnelle sans compromettre le caractère d'une pièce – la seule solution idéale pour intégrer de grands systèmes de télévision dans un design intérieur contemporain spacieux », déclare Alexander Swatek, associé directeur de C SEED.

