La première université d'IA au monde, l'Université d'intelligence artificielle Mohamed bin Zayed, honore ses premiers diplômés

Les étudiants du master en vision par ordinateur et apprentissage automatique reçoivent leurs diplômes lors d'une cérémonie historique aux Émirats arabes unis.

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- L'Université d'intelligence artificielle Mohamed bin Zayed (MBZUAI) à Abu Dhabi, a célébré sa première cérémonie de remise des diplômes le 30 janvier avec 52 étudiants de 24 pays diplômés dans les domaines clés de l'IA que sont la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique.

Son Altesse Sheikh Theyab bin Zayed Al Nahyan, S.E. Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, président désigné de la COP28 aux Émirats arabes unis et président du Conseil d'administration de MBZUAI, S.E. Bruno Le Maire, ministre français de l'Économie et des Finances ainsi que d'autres dignitaires ont assisté à l'événement.

Après la cérémonie, MBZUAI a tenu un Symposium sur l'IA et la durabilité lors duquel des experts en IA ont discuté de solutions de prochaine génération pour promouvoir la durabilité. Eric Xing, président et professeur d'université de MBZUAI, s'est joint à Daniela Rus, directrice du laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle du MIT et membre du conseil d'administration de MBZUAI, ainsi qu'à Phil Blunsom, directeur scientifique de Cohere.AI et professeur à Oxford. Le panel était animé par Timothy Baldwin, doyen par intérim de MBZUAI.

"Lorsque MBZUAI a été fondée par nos dirigeants en 2019, sa mission était claire : exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour encourager le progrès mondial, a déclaré Al Jaber. MBZUAI a été spécialement conçue comme un catalyseur pour la recherche dans de multiples secteurs, notamment le commerce, l'informatique, l'énergie, les transports, l'éducation, les soins de santé et la durabilité – et vous, premiers diplômés de MBZUAI, serez les pionniers qui aideront à concrétiser cette recherche".

Lors de la cérémonie de remise des diplômes, 63 % des étudiants de la classe inaugurale bénéficient de la confirmation d'un emploi, d'un doctorat, d'un stage rémunéré ou de la création d'une startup, et 91 % demeureront aux Émirats arabes unis. Les étudiantes représentent environ 35 % de la classe.

S.E. Bruno Le Maire, ministre français de l'Économie et des Finances, a déclaré: "La France et les Émirats arabes unis entretiennent une relation diplomatique de longue date et bien établie, fondée sur de solides liens stratégiques, culturels, commerciaux et économiques, qui se resserreront encore davantage au cours des prochaines décennies, alors que nos deux pays continuent de trouver des moyens d'exploiter la technologie pour le mieux-être de nos pays. L'IA est une technologie clé sur laquelle la France et les Émirats arabes unis collaboreront au cours de la prochaine décennie".

"En tant que pilier de la compétitivité technologique en matière d'intelligence artificielle, MBZUAI s'engage à réaliser des recherches transformatrices, à développer des technologies de pointe et à former des talents créatifs et travailleurs, a déclaré Eric Xing. Nous aspirons à ce que nos diplômés repoussent les frontières du savoir et de la technologie et à ce que les connaissances qu'ils ont acquises à l'Université les aident à servir la société".

