A produção de nozes e frutas secas aumentará 4,5 milhões e 3,3 milhões de toneladas métricas, respectivamente

REUS, Espanha, 14 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- As colheitas de nozes do hemisfério norte progrediram em ritmo normal, na maioria das regiões em crescimento, com colheitas coerentes com as expectativas gerais, em termos de volume e qualidade. A produção mundial de nozes do período 2019/2020 foi estimada em cerca de 4.538.000 t (com base nos grãos, exceto o pistache com casca), um pouco acima do período 2018/2019.