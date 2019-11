La producción de frutos secos y frutas deshidratadas sumará hasta 4,5 millones y 3,3 millones de toneladas métricas, respectivamente

Se anticipa que la producción mundial de maní permanecerá dentro del rango de la temporada anterior, ubicándose en unos 40,9 millones de toneladas métricas, donde los principales aumentos en las cosechas se darán en China, India, Brasil y Estados Unidos.

La producción mundial de fruta deshidratada para 2019/20 se ha estimado en alrededor de 3.283.000 toneladas métricas, lo que supone un crecimiento del 5% en comparación con 2018/19. Los mayores incrementos se esperan para los dátiles (hasta un 9%, equivalente a unas 1.226.000 toneladas métricas), ciruelas pasas (hasta un 9%, equivalente a 215.800 toneladas métricas) e higos secos (hasta un 17%, equivalente a 158.500 toneladas métricas).

Acerca del International Nut & Dried Fruit Council

El INC es la organización internacional que agrupa a la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Entre sus miembros se incluyen más de 800 compañías del sector de los frutos secos y las frutas deshidratadas provenientes de más de 80 países. La membresía del INC representa más del 85% del valor en la comercialización de frutos secos y frutas deshidratadas. La misión del INC es estimular y facilitar el crecimiento sostenible en la industria mundial de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Es la organización internacional líder en salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y estándares y regulaciones internacionales relacionadas con los frutos secos y las frutas deshidratadas.

