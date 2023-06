A Qn-SOLAR encerra a Intersolar Europe 2023 com uma festa animada no local, com a presença de três cofundadores

MUNIQUE, 16 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Qn-SOLAR, fabricante global de energia fotovoltaica, participou recentemente da Intersolar Europe 2023, que durou três dias em Munique, na Alemanha. Eles apresentaram sua linha de produtos-chave para o público global e organizaram um coquetel no dia 15 de junho, reunindo os três cofundadores, clientes importantes e a equipe locais de vendas de toda a Europa para relaxar e descontrair após a feira.

Jack Ren (o oitavo da esquerda para a direita) e Stephen Cai (o sétimo da esquerda para a direita), os dois cofundadores da Qn-SOLAR, com a equipe local europeia.

O coquetel reuniu os três cofundadores da Qn-SOLAR: Stephen Cai, Jack Ren e Aaron Wu, juntamente com os principais clientes, incluindo distribuidores, instaladores, EPCs, desenvolvedores de negócios e a equipe de vendas locais de toda a Europa. O evento foi realizado no estande da Qn-SOLAR e ofereceu coquetéis e perguntas e respostas para sua marca e produtos-chave: célula tipo N TOPCon de 182 mm 16BB e módulos QNN182-HS585-72 e QNM182-HS410-54.

"Esta noite, celebramos não apenas o sucesso de nossos produtos e nossa presença na Intersolar, mas também a força de nossas parcerias com nossos clientes e a dedicação de nossa equipe. Estamos comprometidos em oferecer soluções inovadoras e sustentáveis para atender às necessidades energéticas de nossa comunidade global, e esperamos continuar a trabalhar juntos em direção a um futuro mais brilhante e ecológico", disse Stephen Cai, cofundador da Qn-SOLAR.

Desde o seu início, a Qn-SOLAR rapidamente subiu ao topo do setor chinês de fabricação fotovoltaica. A equipe sênior da Qn-SOLAR tem mais de 15 anos de experiência abrangente em tecnologia e soluções fotovoltaicas. Desde 2014 até o momento, a capacidade instalada de projetos assinados atingiu 15 GW, e seu próprio ativo de usinas de energia fotovoltaica ultrapassou 1,5 GW. Em 2022, a Qn-SOLAR lançou oficialmente seu negócio global de energia fotovoltaica.

Atualmente, a Qn-SOLAR oferece quatro categorias principais de produtos: PERC182, 210, TOPCon 182 e 210, que variam das especificações 410 W a 705 W. Seus produtos podem atender às necessidades de várias aplicações. A empresa é especializada na criação de produtos personalizados para diferentes clientes e projetos, oferecendo soluções fotovoltaicas profissionais integradas sob medida para atender às suas necessidades específicas.

No início deste ano, a Qn-SOLAR formou uma equipe de gestão localizada fora da China, com unidades na Europa, América do Norte, América do Sul e região da Asia-Pacific. A estrutura de vendas foi reorganizada para incluir gestões regionais e específicas dos países, juntamente com departamentos de apoio, permitindo uma abordagem mais abrangente e eficiente para atender às necessidades do cliente.

Sobre a Qn-SOLAR

A Qn-SOLAR é um fabricante fotovoltaico profissional e totalmente integrado com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de projetos EPC. Nosso compromisso em oferecer aos clientes soluções abrangentes e orientadas por valor é combinado com nossa dedicação inabalável ao rigoroso controle de qualidade dos produtos e práticas de gestão refinadas que impulsionam a eficiência dos custos. Com presença crescente na Asia-Pacific, Europa, América do Norte e América do Sul, o ambiente de negócios da Qn-SOLAR já marcou toda a cadeia fotovoltaica de suprimentos. Até 2023, nossa capacidade de produção de células e módulos fotovoltaicos chegará à 69 GW e à 39 GW, respectivamente, solidificando nossa posição como protagonista no setor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2104023/Jack_Ren__eighth_left__Stephen_Cai__seventh_left__co_founders_Qn_SOLAR.jpg

FONTE Qn-SOLAR

