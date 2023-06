Qn-SOLAR clôture l'Intersolar Europe 2023 avec une fête conviviale organisée sur place avec trois des co-fondateurs

MUNICH, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Qn-SOLAR, un fabricant de panneaux photovoltaïques à l'échelle mondiale, a récemment participé au salon Intersolar Europe 2023, qui s'est déroulé sur trois jours à Munich, en Allemagne. Ils ont présenté leur gamme de produits clés à des audiences internationales et ont organisé un cocktail le 15 juin, réunissant les trois co-fondateurs, les principaux clients et l'équipe de vente locale répartie en Europe pour se détendre et se relaxer après l'exposition.

Jack Ren (eighth from left) and Stephen Cai (seventh from left), the two co-founders of Qn-SOLAR, with the European local team.

La soirée a rassemblé les trois cofondateurs de Qn-SOLAR : Stephen Cai, Jack Ren et Aaron Wu, ainsi que les principaux clients, notamment des distributeurs, des installateurs, des EPC, des développeurs d'affaires et l'équipe de vente locale de toute l'Europe. L'événement s'est déroulé sur le stand de Qn-SOLAR et proposait des cocktails et des questions-réponses sur la marque et les produits phares de la société : Cellule TOPCon 182 mm 16BB de type N, modules QNN182-HS585-72 et QNM182-HS410-54.

« Ce soir, nous célébrons non seulement le succès de nos produits et notre présence à Intersolar, mais aussi la force de nos partenariats avec nos clients et le dévouement de notre équipe. Nous nous engageons à fournir des solutions innovantes et durables pour répondre aux besoins énergétiques de notre communauté mondiale, et nous nous réjouissons de continuer à travailler tous ensemble pour un avenir plus lumineux et plus vert », a déclaré Stephen Cai, cofondateur de Qn-SOLAR.

Depuis sa création, Qn-SOLAR s'est rapidement hissée au sommet de l'industrie chinoise de fabrication de produits photovoltaïques. L'équipe dirigeante de Qn-SOLAR a maintenant plus de 15 ans d'expertise en matière de technologie et de solutions photovoltaïques. De 2014 à aujourd'hui, la capacité installée des projets signés a atteint 15 GW, et ses propres actifs de centrales photovoltaïques ont dépassé 1,5 GW. En 2022, Qn-SOLAR a officiellement lancé ses activités photovoltaïques à l'échelle mondiale.

Qn-SOLAR propose actuellement quatre grandes catégories de produits : PERC182, 210, TOPCon 182 et 210, dont les spécifications vont de 410W à 705W. Ces produits peuvent répondre aux besoins de diverses applications. L'entreprise est spécialisée dans la création de produits personnalisés pour différents clients et projets, fournissant des solutions photovoltaïques intégrées professionnelles adaptées à leurs besoins spécifiques.

Au début de l'année, Qn-SOLAR a formé une équipe de gestion localisée en dehors de la Chine, avec des sites en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans la région Asie-Pacifique. La structure des ventes a été réorganisée pour inclure une direction régionale et nationale, ainsi que des départements de support, ce qui permet une approche plus complète et plus efficace pour répondre aux besoins des clients.

À propos de Qn-SOLAR

Qn-SOLAR est un fabricant de produits photovoltaïques professionnel et entièrement intégré qui possède plus de 15 ans d'expérience dans le développement de projets EPC. Notre engagement à offrir à nos clients des solutions complètes et axées sur la valeur s'accompagne d'un dévouement inébranlable en faveur d'un contrôle rigoureux de la qualité des produits et de pratiques de gestion perfectionnées qui permettent d'améliorer la rentabilité. Grâce à sa présence croissante en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, Qn-SOLAR a déjà marqué l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque. D'ici 2023, notre capacité de production de cellules et de modules photovoltaïques atteindra respectivement 69 GW et 39 GW, confortant ainsi notre position d'acteur majeur du secteur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2103985/Jack_Ren__eighth_left__Stephen_Cai__seventh_left__co_founders_Qn_SOLAR.jpg

SOURCE Qn-SOLAR