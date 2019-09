A quinta exposição de investimentos e comércio em Fabricação de Equipamentos Avançados na margem oeste do rio das Pérolas acontece em Foshan, Guangdong

FOSHAN, China, 23 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Começou em 20 de setembro a quinta exposição de investimentos e comércio em Fabricação de Equipamentos Avançados na margem oeste do rio das Pérolas (AEME, na sigla em inglês), em Foshan, província de Guangdong, reunindo projetos de investimentos no valor de mais de 190 bilhões de yuans.

Esta AEME foi organizado pelo Governo Popular Municipal de Foshan e pelo Departamento de Indústria e Tecnologia da Informação da província de Guangdong. Com o tema "Fabricação inteligente na margem ocidental do rio das Pérolas para equipar o futuro", a exposição destaca nove áreas principais, como 5G industrial, robôs e veículos movidos com novas energias. Atraiu 234 projetos que somaram 198,3 bilhões de yuans em investimentos, entre os quais 57 foram organizados por Foshan e totalizaram 53,77 bilhões de yuans.

Em seu discurso de abertura, Chen Liangxian, vice-governador de Guangdong, observou que, de acordo com o Esboço do Plano de Desenvolvimento para a Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, Zhuhai e Foshan devem liderar a criação de um cinturão industrial de fabricação de equipamentos avançados na margem oeste do rio das Pérolas. Isso daria a Guangdong um forte impulso para acelerar a construção do cinturão industrial de fabricação de equipamentos avançados na margem oeste do rio das Pérolas. A AEME deste ano também terá um papel importante na promoção do desenvolvimento da indústria de fabricação de equipamentos em Guangdong.

Nos últimos anos temos visto um crescimento do cinturão industrial na margem oeste do rio das Pérolas com melhor qualidade de desenvolvimento e aumento do nível de aglomeração industrial, que tem salvaguardado o desenvolvimento da Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Durante a cerimônia de abertura, foram assinados 18 projetos com um investimento total planejado de 64,47 bilhões de yuans nas oito cidades na margem oeste do rio das Pérolas , incluindo a segunda fase do Sany Marine Heavy Industry Park, o Shunde Equipment New Material Technology R&D and Industrialization Base e o Instituto de Inovação Tecnológica do Futuro, Academia Chinesa de Ciências.

"Foshan está acelerando a transformação e a modernização industrial, desenvolvendo fábricas de alta qualidade e manufatura inteligente, além de impulsionar a fabricação avançada e a economia real", disse Lu Yi, secretário do Comitê Municipal do PCC de Foshan.

Durante essa AEME, foram apresentadas inovações como robôs industriais, máquinas-ferramentas e trens movidos a hidrogênio. Muitas empresas conhecidas, incluindo ABB Robotics (Zhuhai), KUKA Robotics (Guangdong), BYD (Shaoguan) Co., Ltd., Sinoscience Fullcryo (Zhongshan), CRRC Guangdong e Henglitai Machinery Co., Ltd. participaram da exposição.

A exposição de três dias consistiu em exposições, transações, assinatura de projetos, recomendação de investimentos e fóruns da indústria, com foco nas mais recentes conquistas em termos de fabricação de equipamentos avançados nas oito cidades da margem oeste do rio das Pérolas. Promoveu a integração de elementos inovadores, como produtos, tecnologias, talentos, projetos e capital.

FONTE The Foshan Municipal People's Government

