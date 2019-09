La 5ª Exposición para la Inversión y el Comercio de Manufactura de Equipos Avanzados en la Margen Occidental del Río de la Perla se realiza en Foshan, Guangdong

FOSHAN, China, 23 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- El 20 de septiembre, la 5ª Exposición para la Inversión y el Comercio de Manufactura de Equipos Avanzados en la Margen Occidental del Río de la Perla (AEME) abrió sus puertas en Foshan, provincia de Guangdong, reuniendo proyectos de inversión por valor de más de 190.000 millones de yuanes.

Esta AEME fue organizada por el Gobierno Popular Municipal de Foshan y el Departamento de Industria y Tecnología de la Información de la provincia de Guangdong. Con el tema de "Manufactura Inteligente del Oeste del Río de la Perla para Equipar el Futuro", destacó nueve áreas clave, como 5G industrial, robots y vehículos de nueva energía. Atrajo 234 proyectos que sumaron 198.300 millones de yuanes en inversiones, entre los cuales 57 proyectos de inversión fueron organizados por Foshan y totalizaron 53.770 millones de yuanes.

En su discurso de apertura, Chen Liangxian, vicegobernador de Guangdong, señaló que según el Plan de Desarrollo General para la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, se espera que Zhuhai y Foshan se sitúen a la vanguardia en la construcción de un cinturón industrial de manufactura de equipos avanzados en la margen occidental del río de la Perla. Esto daría a Guangdong un fuerte ímpetu para acelerar la construcción del cinturón industrial de manufactura de equipos avanzados en la margen occidental del río de la Perla. La AEME de este año también tendría un papel importante en la promoción del desarrollo de la industria de manufactura de equipos en Guangdong.

En los años recientes ha habido un crecimiento a escala del cinturón industrial en la margen occidental del río de la Perla, con un incremento de la calidad del desarrollo y un mayor nivel de aglomeración industrial, que ha protegido el desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao.

En la ceremonia inaugural, se firmaron 18 proyectos con una inversión planeada total de 64.470 millones de yuanes en las ocho ciudades de la margen occidental del río de la Perla, incluida la segunda fase del Parque de Industria Pesada Marítima Sany, la Base de Industrialización e Investigación y Desarrollo de Tecnología de Material Nuevo para Equipos Shunde, y el Instituto de Innovación Futura en Tecnología de la Academia China de Ciencias.

"Foshan está acelerando la actualización y la transformación industrial, desarrollando manufactura de alto nivel y manufactura inteligente, e impulsando la manufactura avanzada y la economía real", dijo Lu Yi, secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de China (PCCh) de Foshan.

Durante esta AEME, se exhibieron innovaciones como robots industriales, herramientas mecanizadas y tranvías movidos por hidrógeno. Muchas empresas conocidas como ABB Robotics (Zhuhai), KUKA Robotics (Guangdong), BYD (Shaoguan) Co., Ltd., Sinoscience Fullcryo (Zhongshan), CRRC Guangdong y Henglitai Machinery Co., Ltd. participaron en la exposición.

La exposición de tres días consistió en exhibiciones, transacciones, firma de proyectos, recomendaciones de inversión y foros industriales, concentrándose en los logros más recientes en manufactura de equipos avanzados en las ocho ciudades de la margen occidental del río de la Perla. Promovió la integración de elementos innovadores como productos, tecnologías, talentos, proyectos y capital.

