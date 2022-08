A receita da Gotion High-tech é de 8,638 bilhões com crescimento de receita no exterior de 358,28% no primeiro semestre do ano

HEFEI, China, 26 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 26 de agosto, no horário de Pequim, a Gotion High-tech anunciou seus resultados provisórios. Durante o período de relatórios, a empresa alcançou um faturamento de RMB 8,638 milhões, representando um crescimento anual de 143,24%, dos quais a receita de regiões estrangeiras aumentou 358,28% em relação ao ano anterior para RMB 1,279 bilhão, e espera-se que atinja sua meta futura de 100% de crescimento no faturamento total sobre o ano anterior.

A Gotion High-tech é uma empresa líder em baterias no campo de veículos de novas energias na China. A Gotion High-tech gerou receita principalmente de baterias de lítio, baterias de armazenamento e equipamentos de transmissão e distribuição de energia. Durante o período de relatório, o negócio de baterias de lítio da empresa manteve uma tendência de crescimento sólida e alcançou uma receita de RMB 6,61 bilhões, representando um aumento de 113,93% em relação ao ano anterior e foi a maior fonte de receita da empresa. Em particular, o negócio de baterias de armazenamento de energia foi divulgado pela primeira vez no relatório financeiro, alcançando uma receita de RMB 1,28 bilhão durante o período, respondendo por 14,8% do faturamento total.

De acordo com a SNE Research, no primeiro semestre do ano, a Gotion High-tech tinha capacidade instalada de bateria de 5,8 GWh, com uma participação de mercado de 2,9%, aumento de 1% sobre o mesmo período do ano passado, classificando-se como a 8ª no mundo. Além disso, registrou mais de 250 mil unidades instaladas em veículos elétricos de passageiros no mundo, respondendo por uma participação de mercado de aproximadamente 5,9%, e ficou em quinto lugar no mercado global.

FONTE Gotion High-Tech

