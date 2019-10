A Royal Canadian Mint apresenta a primeira moeda em forma de papoula

Em outra homenagem criativa aos soldados mortos do Canadá, o artista Kerry Weller projetou a moeda de $ 20 em prata fina 2019 – Para que não nos esqueçamos. Ela tem uma papoula de vidro de Murano, coroando um campo entalhado de papoulas sobrepostas por uma cruz com a inscrição atemporal em inglês e francês: "LEST WE FORGET – N'OUBLIONS JAMAIS" (PARA QUE NÃO NOS ESQUEÇAMOS). Ambas as moedas estão disponíveis a partir de hoje.

A equipe de pesquisa e desenvolvimento da Casa da Moeda criou outra lembrança memorável e inovadora com a moeda de $ 50 em prata fina 2019 – a chama secular do Canadá. Com três onças de prata pura, ela reproduziu fielmente todos os detalhes do icônico monumento da Colina do Parlamento, que comemora a entrada de cada província e território canadense na confederação. Desde o seu acabamento antigo, que simula o trabalho em pedra, até o relevo ultra-alto e profundo que duplica seus contornos intricados, esta moeda é uma miniatura sofisticada de um famoso marco de Ottawa.

Ainda mais criatividade pode ser encontrada na moeda de $ 20 em prata fina 2019 – Pena, a primeira moeda em forma de pena, criada em reverência à águia e sua plumagem, dois símbolos com profundo significado cultural e espiritual para os povos indígenas do Canadá. Do outro lado, o artista Andy Everson retratou a cabeça de uma águia no estilo da costa noroeste, para ajudar a produzir um item colecionável de prata pura, que comemora a cultura K'ómoks e Kwakwa̱ka̱'wakw de forma inesquecível.

Dentre outros itens colecionáveis sendo lançados este mês, estão:

a moeda em prata fina de $ 125 de 2019 – Navios altos do Canadá, uma moeda de meio quilo banhada a ouro, resultante da colaboração entre os artistas Yves Bérubé e Neil Hamelin , que ilustraram quatro navios altos da história marítima canadense;

, que ilustraram quatro navios altos da história marítima canadense; a moeda de $ 20 em prata fina 2019 – Maravilhas do céu: pilares de luz, criada pelo artista Tony Bianco ;

; a moeda de $ 30 em prata fina 2019 – Reflexões douradas – predador e presa: lobos e alce, uma moeda totalmente banhada a ouro, criada por W. Allan Hancock ;

; moeda de $ 100 em prata fina 2019 – Grande selo da província do Canadá, uma obra prima banhada a ouro, que reproduz todos os detalhes do Grande selo que simbolizou oficialmente a pré-confederação do Canadá, de 1841 a 1867;

a moeda multifacetada de $ 25 em prata fina 2020 – Cabeça de animal: urso pardo, criada por Alex Tirabasso , entalhador da Mint;

, entalhador da Mint; a moeda de $ 20 em prata fina 2019 – os fenômenos inexplicáveis do Canadá: O incidente de Shag Harbor, uma nova moeda que brilha no escuro inspirada em OVNIs, criada por Pandora Young ;

; a moeda lenticular de 50 centavos 2019 – Canadá mal-assombrado: Hostelling International Ottawa Jail Hostel, uma nova moeda com tema sobrenatural, que dá vida a uma das histórias de fantasmas mais conhecidas de Ottawa , criada pelo artista Emmanuel Julian Madail Monzon ;

, criada pelo artista ; a moeda de $3 em prata fina 2019 – em comemoração à diversão e às festividades canadenses – Assistir às baleias, criada por Steve Hepburn ; e

em prata fina 2019 – em comemoração à diversão e às festividades canadenses – Assistir às baleias, criada por ; e a moeda de $ 5 em prata fina 2019 – série do zodíaco: escorpião, criação de Jori Van Der Linde .

A cunhagem, os preços e as informações completas sobre cada produto podem ser encontradas na aba "Shop" (Compre) do site www.mint.ca. As imagens das moedas estão disponíveis aqui.

Todos esses produtos podem ser adquiridos diretamente da Casa da Moeda, pelo telefone 1 (800) 267-1871, no Canadá, 1 (800) 268-6468, nos EUA, ou no site da Casa da Moeda. As moedas também estão disponíveis nas lojas da Royal Canadian Mint, em Ottawa e Winnipeg, bem como através da rede global de revendedores e distribuidores, incluindo as agências participantes do Correio do Canadá.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint (Real Casa da Moeda do Canadá) é a corporação da Coroa, responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Casa da Moeda é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas de moeda do mundo, oferecendo inúmeros produtos de cunhagem especializados e de alta qualidade, além de serviços relacionados em escala internacional. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, visite o site www.mint.ca. Siga a Casa da Moeda no Twitter, Facebook e Instagram.

Para obter mais informações, entre em contato com:

Alex Reeves

Gerente sênior de assuntos públicos,

Tel.: (613) 884-6370,

reeves@mint.ca

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

Related Links

https://www.mint.ca/



SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)