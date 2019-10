La Casa Real de la Moneda de Canadá presenta su primera moneda con forma de amapola

En otro tributo creativo a los soldados caídos de Canadá, la artista Kerry Weller diseñó la Moneda de Plata Fina de $ 20 de 2019 – Lest We Forget (Para Que No Olvidemos). Presenta una amapola de cristal de Murano que corona un grabado de un campo de amapolas con una cruz superpuesta que lleva la inscripción eterna "LEST WE FORGET – N'OUBLIONS JAMAIS". Ambas monedas están disponibles a partir de hoy.