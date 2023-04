A Ryse Energy arrecada $15 Milhões em Rodada de Capital de Crescimento Liderada pela RWE Energy Transition Investments

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Ryse Energy, líder global em sistemas descentralizados de energia renovável, tendo vendido ou instalado mais de 4.000 unidades para clientes em todo o mundo, anuncia que arrecadou uma rodada de financiamento de crescimento de US$ 15 milhões.

A rodada foi liderada pela RWE Energy Transition Investments, um veículo de investimento da RWE Supply & Trading GmbH, o braço de comercialização de energia da empresa global de energia renovável RWE. O investimento permitirá à Ryse Energy acelerar seu crescimento internacional e entrar em mercados inexplorados, expandir suas ofertas de tecnologia e continuar a diversificar seu modelo de negócios em energia como serviço.

A Ryse Energy é a principal fabricante de tecnologias de pequenas turbinas eólicas de alto desempenho e fornece uma variedade de sistemas adicionais de energia renovável, incluindo armazenamento solar e de energia. A empresa possui fábricas no Reino Unido e na Espanha, com escritórios de vendas em todo o mundo, incluindo EUA, Europa, Emirados Árabes Unidos e Índia.

Os sistemas renováveis da Ryse Energy podem ser usados como tecnologias independentes, conectados à rede ou fora da rede com armazenamento de energia, ou híbridos para criar soluções renováveis confiáveis híbridas e sob medida. A empresa trabalha em vários setores, desde a descarbonização de infraestrutura crítica, como telecomunicações e redes de petróleo e gás, aplicações marítimas e agrícolas, até energia comunitária para eletrificação rural.

"A RWE é uma das maiores empresas de energia renovável do mundo e estamos entusiasmados em tê-la como nossa principal investidora e parceira estratégica", disse Alistair Munro, CEO & Fundador da Ryse Energy. "Este investimento nos permitirá acelerar nosso crescimento e expandir nossa oferta de produtos, enquanto continuamos a fornecer sistemas inovadores de energia renovável descentralizada para nossos clientes em todo o mundo, reduzindo ao mesmo tempo as emissões de gases de efeito estufa e os custos de energia do cliente".

"Estamos entusiasmados em apoiar a Ryse Energy em sua missão de fornecer soluções de energia limpa e renovável para clientes em todo o mundo," disse Costas Papamantellos, Diretor Administrativo & Chefe da RWE Energy Transition Investments. "Acreditamos que a Ryse Energy tem o potencial de ser uma grande força para o bem na redução da emissão de gases de efeito estufa em locais remotos e no fornecimento de acesso confiável e sustentável à energia para mais de um bilhão de pessoas que atualmente não têm acesso globalmente. Estamos ansiosos para trabalhar com a Ryse Energy e apoiar seu crescimento e expansão."

O novo financiamento permitirá à Ryse Energy entrar em mercados inexplorados, como a América do Norte, onde a energia comunitária e a substituição do diesel são as principais áreas de foco, e a África, onde o acesso à energia e o fornecimento de infraestrutura crítica, como saúde e telecomunicações, são prioridades estratégicas. Além disso, a empresa contratará globalmente para atender à demanda atual e futura.

A Ryse Energy também investirá em suas tecnologias atuais para se tornar certificada para mercados-alvo específicos e, além disso, o financiamento permitirá à Ryse Energy expandir sua capacidade de fabricação em locais estratégicos, com a empresa atualmente revisando locais de fabricação adicionais nos EUA, Emirados Árabes Unidos e Índia.

Sobre a Ryse Energy:

A Ryse Energy é uma empresa de tecnologia de energia renovável descentralizada, inovadora e focada em impacto, com mais de 4.000 instalações em todos os sete continentes.

Somos o principal fabricante de pequenas turbinas eólicas de alto desempenho, com uma gama de produtos de micro a média capacidade. Nosso portfólio de tecnologia eólica é o mais diversificado e avançado do setor. Oferecemos energia eólica e solar como tecnologias autônomas conectadas à rede ou fora da rede com armazenamento de energia, e cruzamos nossa tecnologia eólica com energia solar fotovoltaica e armazenamento de energia para criar soluções renováveis confiáveis híbridas e sob medida em vários setores, desde infraestrutura de descarbonização, como telecomunicações e O&G, até energia comunitária para eletrificação rural.

Sobre a RWE:

A RWE Energy Transition Investments é um veículo de investimento da RWE Supply & Trading GmbH com mandato para gerenciar um portfólio diversificado de investimentos financeiros do tipo Private Equity em empresas e ativos que apoiam a Transição de Energia. A RWE Supply & Trading GmbH é uma subsidiária integral da RWE AG, uma empresa internacional de energia que lidera o caminho para um mundo de energia verde. Com uma ampla estratégia de investimento e crescimento, a empresa expandirá sua capacidade de geração verde para 50 gigawatts internacionalmente até 2030, investindo mais de 50 bilhões de euros brutos com esse propósito. A RWE emprega cerca de 19.000 pessoas em todo o mundo e tem uma meta clara: chegar a zero líquido até 2040. Mais informações estão disponíveis em www.rwe.com

