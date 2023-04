Ryse Energy beschafft 15 Millionen Dollar in einer von RWE Energy Transition Investments angeführten Wachstumsrunde

ABU DHABI, VAE, 11. April 2023 /PRNewswire/ -- Ryse Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich dezentraler erneuerbarer Energiesysteme, das bereits mehr als 4.000 Einheiten an Kunden in aller Welt verkauft oder installiert hat, gibt bekannt, dass es eine Wachstumsfinanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat.

Ryse Energy Hybrid Renewable Energy System in an off-grid location Ryse Energy Hybrid Renewable Energy System in an off-grid location

Die Finanzierungsrunde wurde von RWE Energy Transition Investments angeführt, einem Investmentvehikel der RWE Supply & Trading GmbH, der Energiehandelssparte des weltweit tätigen Unternehmens für erneuerbare Energien RWE. Die Investition wird Ryse Energy in die Lage versetzen, sein internationales Wachstum zu beschleunigen und unerschlossene Märkte zu erschließen, sein Technologieangebot zu erweitern und sein Geschäftsmodell in Richtung Energie-as-a-Service weiter zu diversifizieren.

Ryse Energy ist ein führender Hersteller von Hochleistungs-Kleinwindenergieanlagen und bietet eine Reihe weiterer Systeme für erneuerbare Energien an, darunter Solar- und Energiespeicher. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten im Vereinigten Königreich und in Spanien sowie über Vertriebsbüros in den USA, Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien.

Die erneuerbaren Systeme von Ryse Energy können als Standalone-Technologien, netzgekoppelt oder netzunabhängig mit Energiespeicherung eingesetzt oder zu maßgeschneiderten und zuverlässigen hybriden erneuerbaren Lösungen kombiniert werden. Das Unternehmen ist in einer Vielzahl von Sektoren tätig, von der Dekarbonisierung kritischer Infrastrukturen wie Telekommunikations-, Öl- und Gasnetze über Anwendungen in der Schifffahrt und der Landwirtschaft bis hin zu kommunaler Energieversorgung für die ländliche Elektrifizierung.

"RWE ist eines der größten Unternehmen für erneuerbare Energien weltweit und wir freuen uns, sie als Hauptinvestor und strategischen Partner zu haben", sagte Alistair Munro, CEO & Gründer von Ryse Energy. "Diese Investition wird es uns ermöglichen, unser Wachstum zu beschleunigen und unser Produktangebot zu erweitern, während wir unseren Kunden auf der ganzen Welt weiterhin innovative dezentrale erneuerbare Energiesysteme bereitstellen und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen und die Energiekosten der Kunden senken."

"Wir freuen uns, Ryse Energy bei seiner Mission zu unterstützen, Kunden auf der ganzen Welt saubere, erneuerbare Energielösungen anzubieten", sagte Costas Papamantellos, Managing Director & Head of RWE Energy Transition Investments. Wir sind davon überzeugt, dass Ryse Energy das Potenzial hat, einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen in abgelegenen Orten zu leisten und den über eine Milliarde Menschen, die derzeit weltweit keinen Zugang zu Energie haben, einen zuverlässigen und nachhaltigen Zugang zu ermöglichen. Wir freuen uns darauf, mit Ryse Energy zusammenzuarbeiten und dessen Wachstum und Expansion zu unterstützen."

Die neue Finanzierung wird Ryse Energy in die Lage versetzen, unerschlossene Märkte zu erschließen, wie z. B. Nordamerika, wo die Stromversorgung von Gemeinden und die Verdrängung von Dieselkraftstoff im Mittelpunkt stehen, und Afrika, wo der Zugang zu Energie und die Versorgung kritischer Infrastrukturen wie Gesundheitswesen und Telekommunikation strategische Prioritäten darstellen. Darüber hinaus wird das Unternehmen weltweit Personal einstellen, um mit der aktuellen und zukünftigen Nachfrage Schritt zu halten.

Ryse Energy wird auch in seine derzeitigen Technologien investieren, um für bestimmte Zielmärkte zertifiziert zu werden. Darüber hinaus wird die Finanzierung Ryse Energy in die Lage versetzen, seine Produktionskapazitäten an strategischen Standorten zu erweitern, wobei das Unternehmen derzeit zusätzliche Produktionsstandorte in den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien prüft.

Informationen zu Ryse Energy:

Ryse Energy ist ein innovatives, dezentrales Technologieunternehmen für erneuerbare Energien mit mehr als 4.000 Anlagen auf allen sieben Kontinenten.

Wir sind ein führender Hersteller von Hochleistungs-Kleinwindenergieanlagen, mit einer Produktpalette von der kleinsten bis zur mittleren Leistung. Unser Portfolio an Windtechnologie ist das vielfältigste und fortschrittlichste in der Branche. Wir bieten Wind- und Solarenergie als netzgekoppelte oder netzunabhängige Technologien mit Energiespeicherung an und kombinieren unsere Windtechnologie mit Photovoltaik und Energiespeicherung, um maßgeschneiderte und zuverlässige hybride erneuerbare Lösungen für eine Vielzahl von Sektoren zu schaffen, von der Dekarbonisierung von Infrastrukturen wie Telekommunikation und O&G bis hin zu kommunaler Energie für die ländliche Elektrifizierung.

Website: LinkedIn

Informationen zu RWE:

RWE Energy Transition Investments ist ein Investmentvehikel der RWE Supply & Trading GmbH mit dem Mandat, ein diversifiziertes Portfolio von Finanzinvestitionen des Typs Private Equity in Unternehmen und Anlagen zu verwalten, die die Energiewende unterstützen. RWE Supply & Trading GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der RWE AG, einem internationalen Energieunternehmen, das den Weg zu einer grünen Energiewelt ebnet. Im Rahmen einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie wird das Unternehmen seine Kapazitäten zur umweltfreundlichen Stromerzeugung bis 2030 international auf 50 Gigawatt ausbauen und zu diesem Zweck mehr als 50 Milliarden Euro brutto investieren. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter und verfolgt ein klares Ziel: Bis 2040 den Netto-Nullpunkt zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rwe.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2050776/Ryse_Energy_Install_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2050777/Ryse_Energy_Install_2.jpg

SOURCE Ryse Energy