A Scaled Agile, Inc. anuncia palestras, histórias de clientes e palestrantes em destaque para a maior Conferência Global SAFe® de 27 a 28 de outubro de 2020

"O cenário de desafios e oportunidades está mudando e o SAFe Summit também", disse Chris James, CEO da Scaled Agile, Inc. "Estamos planejando um evento virtual global incrível — com palestrantes mais diversificados, mais formas de fazer network e ainda mais orientação e inspiração — tudo o que os líderes e profissionais da SAFe precisarão para enfrentar os tempos turbulentos atuais com confiança."

Com mais de 3.000 participantes esperados, o evento oferece mais de 100 palestrantes apresentando palestras, palestras técnicas e intervalos de entretenimento, bem como histórias de clientes e entrevistas da FedEx, Nokia, Chevron, Allianz, Aegon Asset Management, NTT Data, American Express e o Centro de Sistemas Espaciais e de Mísseis da Força Aérea dos EUA.

Os destaques incluem:

— Apresentação: Trial by Fire (Prova de Fogo): Business Agility em 2020, com Dean Leffingwell, criador da SAFe, e cofundador da Scaled Agile, Inc.

— Apresentação: Agile's Next Act: Creating the New Normal (Próximo ato da Agile: Criando o novo normal), com Geoffrey Moore, autor dos best-sellers "Crossing the Chasm" e "Zone to Win".

— Apresentação: Growth is a Thinking Game: Becoming Customer-Centric (O crescimento é um jogo de raciocínio: tornando-se centrado no cliente)com Tiffani Bova, divulgadora de crescimento e inovação do cliente global na Salesforce.

— Apresentação: Start Where you Are (Comece de onde você está), com Chris Gardner, empresário, filantropo, autor de best-sellers e a inspiração para o aclamado filme The Pursuit of Happyness (no Brasil: À procura da felicidade).

— Painel: Your Future is Now - Perspectives on Next Generation Product Development Innovation (Seu futuro é agora - Perspectivas de inovação no desenvolvimento de produtos de última geração) com Dean Leffingwell, Dr. Mik Kersten, Donald Reinertsen, e Gene Kim.

— Entrevista do cliente com o CIO da FedEx, Rob Carter: Como a SAFe e a Business Agility ajudaram a FedEx a responder aos impactos e oportunidades da COVID-19.

— Entretenimento: Experiência culinária com Carla Hall, chef americana, personalidade da televisão e palestrante motivacional.

Os participantes que buscam soluções de consultoria, treinamento ou plataforma da SAFe podem se conectar com mais de 25 expositores patrocinadores, incluindo Accenture, Agile Hive, CGI, NTT DATA, Rally Software® - Broadcom e Targetprocess.

As inscrições estão abertas em global.safesummit.com.

