Scaled Agile, Inc. gibt Vortragsthemen, Kundenberichte und Referenten für den größten Global SAFe® Summit aller Zeiten vom 27. bis zum 28. Oktober 2020 bekannt

„Angesichts der sich ändernden Herausforderungen und Chancen ist auch der SAFe Summit im ständigen Wandel begriffen", sagte Chris James, CEO von Scaled Agile, Inc. „Wir planen eine globale und virtuelle Veranstaltung von höchstem Niveau – mit einer Vielfalt an Referenten, vielen Möglichkeiten zum Netzwerken und noch mehr Orientierung und Inspiration – kurzum mit allem, was SAFe-Vordenker und -Experten brauchen, um in ruhiger Gewissheit durch die Turbulenzen der heutigen Zeit zu steuern."

Mit über 3.000 erwarteten Teilnehmern bietet die Veranstaltung mehr als 100 Rednern die Gelegenheit für Vorträge, Fachdiskussionen und Pausengespräche sowie Kundenberichte und Interviews von FedEx, Nokia, Chevron, Allianz, Aegon Asset Management, NTT Data, American Express und dem U.S. Air Force Space and Missile Systems Center.

Zu den Highlights gehören:

— Vortrag: Trial by Fire: Business Agility in 2020 mit Dean Leffingwell, Gründer des SAFe-Ansatzes und Mitbegründer von Scaled Agile, Inc.

— Vortrag: Agile's Next Act: Creating the New Normal mit Geoffrey Moore, Autor der Bestseller „Crossing the Chasm" und „Zone to Win".

— Vortrag: Growth is a Thinking Game: Becoming Customer-Centric mit Tiffani Bova, Spezialistin für globales Kundenwachstum und Innovation bei Salesforce.

— Vortrag: Start Where you Are mit Chris Gardner, Unternehmer, Philantrop, Bestseller-Autor und Inspiration für den gefeierten Kinofilm „Das Streben nach Glück".

— Diskussion: Your Future is Now - Perspectives on Next Generation Product Development Innovation mit Dean Leffingwell, Dr. Mik Kersten, Donald Reinertsen und Gene Kim.

— Kundeninterview mit FedEx CIO, Rob Carter: Wie FedEx dank SAFe und Business Agility auf die Auswirkungen von COVID-19 und die damit einhergehenden Chancen reagieren konnte.

— Unterhaltung: Kocherlebnis mit Carla Hall, US-Köchin, Fernsehstar und Motivationsrednerin.

Teilnehmer, die Beratung, Schulung oder Plattformlösungen rund um SAFe benötigen, können Kontakte mit mehr als 25 Ausstellern aufnehmen, einschließlich Accenture, Agile Hive, CGI, NTT DATA, Rally Software® - Broadcom und Targetprocess.

