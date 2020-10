Scaled Agile, Inc. publie la liste des présentations, des histoires de clients et des panélistes en vedette du plus important sommet mondial SAFe® qui aura lieu les 27 et 28 octobre 2020

« Comme les défis et les occasions d'affaires changent constamment, le sommet SAFe doit aussi évoluer, a déclaré Chris James, PDG de Scaled Agile, Inc. Nous organisons un événement virtuel d'envergure mondiale, avec des conférenciers plus diversifiés, plus de façons de réseauter et encore plus de conseils et d'idées inspirantes, soit tout ce dont les dirigeants et les professionnels de SAFe auront besoin pour naviguer en toute confiance entre les eaux turbulentes des temps actuels. »

Avec plus de 3 000 participants attendus, l'événement réunira plus de 100 conférenciers qui offriront des présentations, des exposés techniques et des pauses de divertissement, et proposera des histoires et des interviews de clients de FedEx, Nokia, Chevron, Allianz, Aegon Asset Management, NTT Data, American Express, et du Space and Missile Systems Center des Forces aériennes des États-Unis.

Voici certains des temps forts du sommet :

— Présentation : Trial by Fire: Business Agility in 2020 (Baptême du feu : souplesse en affaires en 2020) avec Dean Leffingwell, créateur de SAFe et cofondateur de Scaled Agile, Inc.

— Présentation : Agile's Next Act: Creating the New Normal with Geoffrey Moore (Prochaine étape pour Agile : création de la nouvelle normalité) avec Geoffrey Moore, auteur à succès de « Crossing the Chasm » et de « Zone to Win ».

— Présentation : Growth is a Thinking Game: Becoming Customer-Centric (La croissance est un jeu de réflexion : comment devenir une entreprise axée sur les clients) avec Tiffani Bova, ambassadrice de la croissance de la clientèle et de l'innovation à l'échelle mondiale de Salesforce.

— Présentation : Start Where You Are (Commencez là où vous vous trouvez) avec Chris Gardner, entrepreneur, philanthrope, auteur à succès et source d'inspiration pour le film acclamé À la recherche du bonheur.

— Panel : Your Future is Now - Perspectives on Next Generation Product Development Innovation (L'avenir se joue maintenant - Points de vue sur l'innovation du développement de produits de prochaine génération) avec Dean Leffingwell, Mik Kersten, Donald Reinertsen et Gene Kim.

— Interview de clients avec le directeur informatique de FedEx, Rob Carter : La façon dont SAFe et la souplesse en affaires ont aidé FedEx à bien réagir aux effets de la COVID-19 et à saisir les occasions qui en ont découlé.

— Divertissement : Expérience culinaire avec Carla Hall, chef américaine, personnalité de la télévision et conférencière motivatrice.

Les participants à la recherche de solutions de consultation, de formation ou de plateforme de SAFe pourront entrer en contact avec plus de 25 exposants sponsors, dont Accenture, Agile Hive, CGI, NTT DATA, Rally Software® - Broadcom et Targetprocess.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site global.safesummit.com.

