A SCO e a TSCA sediam em conjunto a conferência "National Data Brain"

Espera-se que esta conferência forneça um plano tecnológico para a melhoria da governança digital de cada nação, a melhoria dos sistemas de dados monetários dos bancos centrais e o desenvolvimento de várias ferramentas de governança digital macroeconômica. Vladimir Norov também expressou sua esperança de que a conferência possa acelerar o desenvolvimento de National Data Brains em vários países para alcançar a estabilidade social e a revitalização econômica, criar uma estratégia de intercâmbio mais estável e competitiva do Banco Central, promover a prosperidade de todos os Estados da SCO e melhorar constantemente o padrão de vida das pessoas.

Depois do secretário geral, Adkins Zheng, presidente da TCSA, fez um discurso sobre um conceito inovador: o desenvolvimento de "National Data Brains". Começando com a expressão de sua gratidão pelo reconhecimento e apoio da SCO, Adkins Zheng apresentou a TCSA como a primeira consultoria internacional a atender os governos centrais no estabelecimento de sistemas macroeconômicos nacionais digitalizados por meio da criação de National Data Brains e para cooperar no alinhamento com os governos centrais para promover o desenvolvimento econômico sustentável orientado por dados.

Em seu discurso, Zheng também apresentou em detalhes o processo de implementação do National Data Brain. A TCSA criou metodologias e estruturas eficazes para a aplicação efetiva de dados em uma ampla gama de dimensões. Na atual encruzilhada de desenvolvimento tecnológico e valor digital, a TCSA foi pioneira em um modelo totalmente novo de transmissão de dados, armazenamento de dados, computação de dados e aplicativos de dados que possibilitam a aplicação efetiva de dados em uma ampla gama de dimensões: uma estrutura de processamento de dados centrais altamente lógica, com boa relação custo-benefício e eficiente. Essa estrutura de dados pode ser contínua e constantemente otimizada. Ao funcionar de maneira muito semelhante a uma CPU de computadores e telefones celulares, essa estrutura de dados pode reduzir exponencialmente os custos de processamento de dados nacionais e aumentar o poder de computação nacional na mesma medida.

Durante este evento, Howard Chang, vice-presidente da TCSA, apresentou em detalhes o modelo abrangente de cooperação de transferência de tecnologia da TCSA. A proposta National Data Brain da TCSA e o modelo macroeconômico digitalizado ganharam o reconhecimento generalizado de autoridades e especialistas de todo o mundo, incluindo do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, da Universidade de Staford, da Universidade de Columbia e muito mais. Atualmente, a TCSA está no processo de cooperação com os governos centrais e bancos centrais de outros 50 países, com cinco países no processo de assinatura de contratos e dois países que já assinaram formalmente um acordo de cooperação.

O moderador deste evento foi o vice-secretário geral da SCO, Yerik Ashimov. Estados membros, estados observadores, parceiros de diálogo da SCO, embaixadores, representantes diplomáticos da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e membros da Liga dos Estados Árabes (LAS) em Pequim e conhecidos empreendedores chineses participaram conjuntamente deste evento.

A TCSA se esforça para fornecer a todos os estados da SCO uma transferência tecnológica abrangente de novas ferramentas de governança econômica digital que atendem aos governos centrais visionários, bancos centrais e departamentos de desenvolvimento econômico e financeiro na digitalização e atualização de sistemas e capacidades de governança econômica, tudo na busca de finalmente alcançar a estabilidade, a prosperidade e a liberdade. Sobre a TCSA: https://tcsa.cloud/

