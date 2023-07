A Shutterstock adere à iniciativa de autenticidade de conteúdo

Shutterstock ajudará a criar um mecanismo para abordar a desinformação e oferecer detalhes precisos sobre a autenticidade e procedência do conteúdo em escala

NOVA IORQUE, 25 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc . (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa global líder que oferece conteúdo de alta qualidade e soluções de fluxo de trabalho criativo de serviço completo para marcas transformadoras, empresas de mídia digital e marketing, anunciou hoje sua participação na Content Authenticity Initiative (CAI). Por meio de sua participação, a Shutterstock apoiará o objetivo da CAI de abordar a prevalência de informações enganosas on-line por meio da implementação de padrões técnicos para certificação da fonte e do histórico do conteúdo de mídia, integrando credenciais de conteúdo.

A Shutterstock pretende integrar o padrão subjacente da Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) em suas capacidades de inteligência artificial e várias ferramentas de criatividade, incluindo seu Gerador de Imagens AI DALL·E e conjunto de aplicativos com tecnologia de inteligência artificial, a fim de proteger ainda mais seus usuários com informações verificáveis e à prova de adulteração em todas as formas de conteúdo. Com o Content Credentials, isso incluirá garantir que cada ativo seja certificado com metadados seguros sobre seu histórico de criação, autoria e edição. Os padrões gratuitos de código aberto da CAI visam garantir que essas informações sejam mantidas em uma trilha de metadados que abrange várias ferramentas, desde a criação de ativos até todas as modificações subsequentes.

"Unir-se à CAI e adotar o padrão subjacente C2PA é um passo natural em nosso esforço contínuo para proteger nossa comunidade de artistas e nossos usuários, apoiando o desenvolvimento de sistemas e infraestrutura que proporcionam maior transparência e ajudam nossos usuários a identificar com facilidade o que é uma criação de artista em comparação com a arte gerada ou modificada por IA," disse a Dra. Alessandra Sala, Diretora Sênior de Inteligência Artificial e Ciência de Dados da Shutterstock. "Estamos entusiasmados em trabalhar ao lado de uma lista de organizações que moldam o setor com a CAI para aproveitar esta incrível oportunidade e responsabilidade à medida que tomamos medidas decisivas que protegem o consumo e aumentam a verificabilidade desta nova classe de conteúdo".

Desde seu lançamento, a CAI liderada pela Adobe tem trabalhado com líderes do setor, organizações de mídia e tecnologia, formuladores de políticas, acadêmicos e outros para aumentar a confiança e a transparência no conteúdo digital. Com o aumento do conteúdo gerado por IA, a CAI compreende que existem oportunidades e desafios únicos, o que impulsionou o desenvolvimento de sua solução de Credenciais de Conteúdo que agora pode ser aplicada a uma variedade de formatos, incluindo imagens, vídeos e áudios, para ajudar os consumidores a tomarem decisões informadas sobre o conteúdo que veem on-line. A empresa está trabalhando ativamente em toda sua comunidade de membros para garantir que inovações técnicas sejam construídas com base em bases éticas.

"É com prazer que damos as boas-vindas para a Shutterstock à CAI, pois a empresa traz uma vasta experiência em serviços criativos e abordagens éticas no uso da inteligência artificial em diversas formas de arte," disse Santiago Lyon, Chefe de Defesa e Educação para a Iniciativa de Autenticidade de Conteúdo. "A Shutterstock se une a um órgão de padrões crescente que espera seu apoio e contribuições à medida que nos esforçamos para estabelecer maior confiança em todo o ecossistema de mídia digital em evolução".

Juntar-se à CAI e adotar o padrão C2PA subjacente é o mais recente de vários passos estratégicos que a Shutterstock tem tomado como uma das principais inovadoras que trazem avanços éticos e responsáveis da inteligência artificial para a indústria criativa. No início deste mês, a Shutterstock anunciou sua oferta de fornecer aos clientes corporativos total indenização pela licença e uso de imagens de inteligência artificial generativa em sua plataforma. A Shutterstock também anunciou recentemente sua parceria com a ITU AI for Good das Nações Unidas para apoiar o desenvolvimento de modelos, ferramentas, produtos e soluções de IA ética. O Dr. A Sala e o Diretor de tecnologia da Shutterstock, Sejal Amin, fizeram uma apresentação principal na the AI for Good Summit em Genebra no início deste mês, que abordou ainda mais a visão da empresa de autenticidade, procedência e transparência de conteúdo.

Além disso, em outubro 2022, a Shutterstock lançou seu Fundo de Colaboradores inédito, que até o momento compensou centenas de milhares de artistas, com pagamentos previstos para milhões de outros, pelo papel que sua propriedade intelectual de conteúdo desempenhou no treinamento da tecnologia generativa da Shutterstock e também forneceu aos artistas royalties contínuos vinculados à atividade de licenciamento para os ativos recém-gerados. Antes do Fundo de Contribuidores, a Shutterstock também lançou The Create Fund que oferece aos artistas historicamente excluídos suporte financeiro e profissional para ajudar a preencher lacunas de acesso, preencher lacunas de conteúdo e aumentar a diversidade e a inclusão em sua biblioteca de conteúdo, rede de colaboradores e em todos os modelos gerativos de treinamento de IA.

Como um parceiro de confiança, a Shutterstock também colabora com a NVIDIA, Meta, OpenAI LG e outros líderes do setor de tecnologia para desenvolver ferramentas e padrões de IA gerativos fundamentais para criadores em 3D, imagens e texto.

