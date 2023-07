Shutterstock beteiligt sich an der Content Authenticity Initiative

Shutterstock hilft bei der Erstellung eines Mechanismus zur Bekämpfung von Fehlinformationen und bietet genaue Angaben zur Authentizität und Herkunft von Inhalten in großem Umfang

NEW YORK, 25. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc . (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die hochwertige Inhalte und Full-Service-Lösungen für kreative Workflows für innovative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen anbietet, gab heute seine Teilnahme an der Content Authenticity Initiative (CAI) bekannt. Durch seine Teilnahme wird Shutterstock das Ziel der CAI unterstützen, die Verbreitung von irreführenden Informationen im Internet durch die Einführung technischer Standards zur Zertifizierung der Quelle und der Historie von Medieninhalten durch die Integration von Content Credentials zu bekämpfen.

Shutterstock will support the CAI’s goal of addressing the prevalence of misleading information online through the implementation of technical standards for certifying the source and history of media content by integrating Content Credentials.

Shutterstock beabsichtigt, den zugrunde liegenden Standard der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) in seine KI-Fähigkeiten und verschiedenen Kreativitäts-Tools zu integrieren, einschließlich seines DALL·E-gestützten KI-Bildgenerators und einer Reihe von KI-gestützten Anwendungen, um seine Nutzer mit verifizierbaren und fälschungssicheren Informationen über alle Arten von Inhalten hinweg zu schützen. Mit Content Credentials wird unter anderem sichergestellt, dass jeder Inhalt mit sicheren Metadaten über seine Erstellung, Urheberschaft und Bearbeitungshistorie zertifiziert wird. Die kostenlosen Open-Source-Standards der CAI sollen sicherstellen, dass diese Informationen in einem Metadatenpfad verwaltet werden, der mehrere Tools umfasst, von der Erstellung des Inhaltes bis zu allen nachfolgenden Änderungen.

"Der Beitritt zur CAI und die Übernahme des zugrundeliegenden C2PA-Standards ist ein natürlicher Schritt in unserem ständigen Bemühen, unsere Künstlergemeinschaft und unsere Nutzer zu schützen, indem wir die Entwicklung von Systemen und Infrastrukturen unterstützen, die mehr Transparenz schaffen und unseren Nutzern helfen, leichter zu erkennen, ob es sich um das Werk eines Künstlers oder um KI-generierte oder modifizierte Kunst handelt", sagte Dr. Alessandra Sala, Senior Director of Artificial Intelligence and Data Science bei Shutterstock. "Wir freuen uns, zusammen mit einer Reihe von Organisationen, die die Branche prägen, mit der CAI zusammenzuarbeiten, um diese unglaubliche Chance und Verantwortung wahrzunehmen, während wir entscheidende Schritte unternehmen, um den Konsum und die Verifizierbarkeit dieser neuen Klasse von Inhalten zu schützen."

Seit ihrer Gründung hat die von Adobe geleitete CAI mit Branchenführern, Medien- und Technologieorganisationen, politischen Entscheidungsträgern, Wissenschaftlern und anderen zusammengearbeitet, um das Vertrauen in digitale Inhalte und deren Transparenz zu erhöhen. Mit der Zunahme von KI-generierten Inhalten sieht die CAI einzigartige Möglichkeiten und Herausforderungen, was die Entwicklung ihrer Content-Credentials-Lösung vorangetrieben hat, die nun auf eine Reihe von Formaten, einschließlich Bildern, Videos und Audiodateien, angewendet werden kann, um den Verbrauchern zu helfen, fundierte Entscheidungen über die Inhalte zu treffen, die sie online sehen. Sie setzt sich in ihrer Mitgliedergemeinschaft aktiv dafür ein, dass technische Innovationen auf ethischen Grundlagen beruhen.

"Wir freuen uns, Shutterstock in der CAI willkommen zu heißen, denn das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrungen sowohl mit kreativen Dienstleistungen als auch mit ethischen Ansätzen für den Einsatz von KI in verschiedenen Kunstformen", sagte Santiago Lyon, Head of Advocacy and Education bei der Content Authenticity Initiative. "Shutterstock schließt sich einem wachsenden Standardisierungsgremium an, das sich auf ihre Unterstützung und ihre Beiträge freut, während wir uns bemühen, ein größeres Vertrauen in das sich entwickelnde Ökosystem der digitalen Medien zu schaffen."

Der Beitritt zur CAI und die Übernahme des zugrundeliegenden C2PA-Standards ist der jüngste von mehreren strategischen Schritten, die Shutterstock als einer der führenden Innovatoren unternommen hat, um ethische und verantwortungsvolle KI-Fortschritte in der Kreativbranche zu ermöglichen. Anfang dieses Monats kündigte Shutterstock sein Angebot an, Unternehmenskunden eine vollständige Entschädigung für die Lizenzierung und Nutzung von generativen KI-Bildern auf seiner Plattform zu bieten. Shutterstock hat außerdem kürzlich seine Partnerschaft mit der ITU "AI for Good" der Vereinten Nationen bekannt gegeben, um die Entwicklung von ethischen KI-Modellen, -Tools, -Produkten und -Lösungen zu unterstützen. Dr. Sala und der Chief Technology Officer von Shutterstock, Sejal Amin, hielten Anfang des Monats eine Keynote-Präsentation auf dem "AI for Good Summit" in Genf ab, in der sie die Vision des Unternehmens für die Authentizität, Herkunft und Transparenz von Inhalten näher erläuterten.

Darüber hinaus hat Shutterstock im Oktober 2022 seinen einzigartigen Contributor Fund ins Leben gerufen, der bis heute hunderttausende von Künstlern für die Rolle entschädigt hat, die ihr geistiges Eigentum bei der Ausbildung der generativen Technologie von Shutterstock gespielt hat, und der Künstlern laufende Lizenzgebühren für neu generierte Inhalte bietet. Vor dem Contributor Fund hat Shutterstock auch den Create Fund ins Leben gerufen, der historisch ausgegrenzten Künstlern finanzielle und professionelle Unterstützung bietet, um Zugangs- und Inhaltslücken zu schließen und die Vielfalt und Inklusion innerhalb der Content-Bibliothek, des Contributor-Netzwerks und der generativen KI-Trainingsmodelle zu fördern.

Als vertrauenswürdiger Partner arbeitet Shutterstock auch mit NVIDIA, Meta, OpenAI, LG und anderen führenden Unternehmen der Technologiebranche zusammen, um grundlegende generative KI-Tools und -Standards für 3D-, Bild- und Textproduzenten zu entwickeln.

Informationen zu Shutterstock

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) ist ein führender Partner für innovative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen, der die Welt in die Lage versetzt, mit Vertrauen zu gestalten. Angetrieben von Millionen von Kreativen auf der ganzen Welt, einer wachsenden Datenmaschine und einem furchtlosen Ansatz für Produktinnovationen ist Shutterstock die führende globale Plattform für die Lizenzierung der umfangreichsten und vielfältigsten Sammlung hochwertiger 3D-Modelle, Videos, Musik, Fotos, Vektorgrafiken und Illustrationen. Vom weltweit größten Marktplatz für Inhalte über den Zugang zur Redaktion von Eilmeldungen und hochkarätiger Unterhaltung bis hin zu einer All-in-One-Plattform für die Bearbeitung von Inhalten und einem Studio-Produktionsservice - alles unter Verwendung der neuesten innovativen Technologien - bietet Shutterstock die umfassendste Auswahl an Ressourcen, um Geschichten zum Leben zu erwecken.

Erfahren Sie mehr auf www.shutterstock.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook und Youtube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2160706/Shutterstock_CAI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2147879/4178244/Shutterstock_AI_Logo.jpg

SOURCE Shutterstock, Inc.