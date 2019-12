A Sinopec domina o sistema de perfuração direcionável Sinomacs ATS I com importante inovação no campo de petróleo em SLOF

A taxa de crescimento de ângulo do Sinomacs ATS I alcançou um máximo de 6,6 graus por 30 metros, o desempenho geral foi comentado pelo notável especialista em sondas de perfuração Liu Rushan como "resultado marcante que resolveu os problemas associados com os sistemas tradicionais de perfuração rotativa".

O sistema de perfuração rotativa direcionável é o assistente de longo alcance e ágil da perfuração que permite perfuração mais rápida em reservatórios subterrâneos de gás e petróleo a um custo mais baixo. É a tecnologia preferida das empresas de petróleo para completar perfuração de poço horizontal devido à sua habilidade de alcançar sempre os objetivos com precisão de acordo com a rota projetada.

Mais de 40 por cento dos poços direcionais do mundo estão implementando esse sistema, mas esta é uma tecnologia imensamente difícil de ser desenvolvida devido ao enorme número de campos envolvidos no processo de P&D.

A equipe de P&D da Sinopec começou do zero com o princípio do projeto e dos cálculos oriundos de inúmeras experiências, testes e estimulação dos componentes mecânicos, eletrônicos e software. O primeiro sistema de perfuração estática rotativa direcionável por impulso foi criado em dezembro de 2012.

Um ano depois, o sistema de perfuração rotativa direcionável da Sinopec obteve sucesso contínuo em quatro módulos de monitoramento terrestre, comunicação bidirecional, MWD e controle de direcionamento do fundo do poço nas provas de campo.

Desde 1999, a Sinopec vem pesquisando e desenvolvendo o sistema de perfuração rotativa direcionável de forma independente. Depois de 20 anos, ele se tornou finalmente em um sistema completo de tecnologia e equipamento com direitos próprios de propriedade intelectual.

"Mesmo quando o mercado de petróleo estava lento, a Sinopec investiu enormes recursos para assegurar a P&D do sistema de perfuração rotativa direcionável", disse Chen Xikun vice-presidente do conselho e diretor executivo da Sinopec Oilfield Service Corporation.

"A Sinopec continuará a desenvolver e promover a aplicação do sistema de perfuração rotativa direcionável para produção em massa dessa tecnologia no futuro, de modo que os serviços de gás e petróleo da Sinopec avancem no caminho do desenvolvimento de alto padrão e profissional".

Sobre a Sinopec Corp.

A Sinopec Corp. é uma das maiores empresas de energia integrada e produtos químicos da China. Suas principais operações incluem a exploração, produção, transporte e venda de petróleo e gás natural, produtos petroquímicos e produtos químicos de carvão, fibra sintética, fertilizantes e outros produtos químicos, bem como outras mercadorias e tecnologias. Adicionalmente, a Sinopec se dedica à pesquisa, desenvolvimento e aplicação de tecnologias energéticas.

Com a missão corporativa de "abastecer uma bela vida", a Sinopec busca estratégias de desenvolvimento orientado pelo valor e motivado pela inovação, alocação integrada de recursos, cooperação aberta e crescimento ecológico e de baixa emissão de carbono para construir uma empresa líder mundial do setor de energia e produtos químicos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059701/Sinopec.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE Sinopec

SOURCE Sinopec