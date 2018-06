A skyDSL excede as expectativas da UE para 2020, oferecendo Internet a 50 Mbps em todas as casas

A UE não atingiu o objetivo autoproposto - Internet terrestre rápida para 100% das casas

O operador internacional de comunicações skyDSL, em colaboração com o operador europeu de telecomunicações por satélite Eutelsat, irá lançar hoje o seu plano de 50 Mbps com preço fixo, disponível para todos. Com esta oferta, a skyDSL ultrapassa os seus homólogos terrestres, garantindo uma cobertura total de banda larga de alta velocidade, mesmo em áreas rurais ou remotas, em 20 países europeus.

"São notícias fantásticas para todas as regiões com serviço insuficiente ou inexistente," afirma Jan Hesse, Managing Director do Grupo skyDSL. "Especialmente depois de o Tribunal de Contas Europeu (TCE) ter delineado no seu Relatório Especial, publicado há uns dias, que a cobertura de banda larga rápida é problemática na maior parte dos Estados-Membros, chegando a menos de 50% das áreas rurais em metade dos Estados-Membros da União Europeia. Assim, segundo o relatório, é pouco provável que a UE atinga o objetivo de dar a todos os residentes acesso a mais de 30 Mbps."

Nos últimos anos, a Internet tornou-se não só num requisito básico para a vida quotidiana em todas as casas, como um pilar essencial para o desenvolvimento económico e social de todas as regiões. Todos os especialistas concordam que garantir ligações rápidas de Internet para toda a gente é essencial para a competitividade internacional progressiva da Europa, mesmo porque poderíamos assistir ao despovoamento de regiões inteiras se tal não acontecesse. Isto pede que os políticos criem incentivos para desenvolvimentos tecnológicos no futuro que possam beneficiar efetivamente todos os cidadãos.

É evidente que parece não haver nenhum interesse concreto na instalação de tecnologias de fibra ou xDSL em áreas rurais. A construção e operação também são dispendiosas e economicamente inviáveis, podendo resultar num investimento elevado que não é rentável nestes tempos tecnologicamente rápidos. Se as tecnologias sem fios não continuarem a ser desenvolvidas, será colocado em marcha um ciclo que resultará na exclusão social e no empobrecimento das populações em áreas rurais, provocando assim um êxodo indesejado mas inevitável das pessoas para as cidades, devido à migração das empresas.

Apesar de a Internet por satélite ainda não conseguir competir completamente com as ofertas terrestres, é a única resposta real e sustentável para a pergunta sobre como o acesso à Internet de alta qualidade pode ser disponibilizado a todos os cidadãos no futuro. Apenas a tecnologia de satélite, ao fornecer acesso a todas as pessoas por igual, é uma tecnologia moderna e democrática, especialmente porque o investimento por utilizador a nível de infraestruturas já é inferior em relação ao investimento em fibra e 5G.

Os jovens, em particular, usam apenas as tecnologias sem fios. Por este motivo, prevê-se que os investimentos nas infraestruturas terrestres compensem cada vez menos no futuro. Ao mesmo tempo, os projetos internacionais no setor dos satélites mostram até onde a tecnologia pode chegar. Os satélites LEO ou MEO para Internet rápida ou receção sem antenas de satélite "convencionais" irão contribuir para uma melhoria tecnológica significativa na tecnologia sem fios por satélite. Com isto em vista, há certamente muito a fazer para uniformar a Europa em termos de acesso à Internet. Hoje, mais do que nunca, temos de continuar a garantir a prosperidade europeia através de investimentos economicamente eficientes e orientados para o futuro.

A atraente oferta de Internet da skyDSL permite que toda a gente, em todo o lado, use até 50 Mbps de dados ilimitados. O pacote skyDSL2+ FLAT L Premium, direcionado para os clientes privados e que inclui telefone e modem por satélite a um preço fixo, custa 49,80 euros por mês, incluindo o bónus de fidelização. Para os utilizadores empresariais e profissionais, a skyDSL também oferece várias soluções de Internet de alta velocidade e suporte. As ligações por satélite da skyDSL oferecem uma alternativa tecnológica atraente e genuína e providenciam opções de acesso à Internet comparáveis às disponíveis em áreas urbanas aos clientes privados e empresas em áreas rurais.

Para mais informações sobre o produto, visite http://www.skydsl.eu.

Sobre a skyDSL

A skyDSL Europe B.V. e a skyDSL Deutschland GmbH são subsidiárias da skyDSL Global GmbH, um grupo de empresas internacional especializado em serviços de banda larga por satélite no setor das telecomunicações. A skyDSL tem vindo a desenvolver inovações no setor dos satélites há 20 anos, oferecendo atualmente produtos e soluções para a comunicações por satélite em 20 países europeus.

CONTACTO:

skyDSL Europe B.V.

E-mail: press@skydsl.eu

França

Tel: +33-173-039-999

Itália

Tel: +39-0695-2828-99

Espanha

Tel: +34-919-04-0899

Bélgica

Tel: +32-2896-6499

skyDSL Deutschland GmbH

E-mail: presse@skydsl.eu

Alemanha

Tel.: +49-30-590086-671



Para outros dados de contacto, visite http://www.skydsl.eu

Sede

skyDSL Global GmbH

Waldstr. 86 - 90

13409 Berlin

Deutschland



Fonte

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10047

SOURCE skyDSL Europe B.V.