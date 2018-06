skyDSL dépasse les attentes de l'UE pour 2020 en offrant un service Internet de 50 Mbit/s à tous les ménages

L'UE n'atteint pas la cible qu'elle s'était fixée : un Internet terrestre rapide ne sera pas accessible par 100 % des ménages

Le fournisseur de services de télécommunications internationales skyDSL, en coopération avec Eutelsat, l'opérateur de satellites de télécommunications européen, va lancer aujourd'hui un nouveau forfait 50 Mbit/s largement disponible. Avec cette offre, skyDSL surpasse ses homologues terrestres, en proposant une couverture à 100 % des 20 pays européens en débit rapide à large bande, même dans les régions rurales ou reculées.

« C'est une excellente nouvelle pour toutes les régions soufrant d'un manque total ou partiel de service », a déclaré Jan Hesse, directeur général du skyDSL Group. « Ceci, surtout après que la Cour des comptes européenne (CCE) a pointé dans son rapport spécial publié il y a quelques jours que la couverture en débit rapide à large bande pose un problème dans la plupart des États membres et qu'elle n'est pas encore disponible dans plus de 50 % des zones rurales de la moitié des États membres de l'Union européenne. Selon le rapport, l'objectif de l'Union de donner accès à tous les résidents à un débit de plus de 30 Mbit/s sera donc difficile à atteindre. »

Au cours des dernières années, Internet n'est pas seulement devenu une exigence de base pour la vie quotidienne dans tous les ménages, mais aussi la pierre angulaire pour le développement économique et social de toutes les régions. Tous les experts reconnaissent que le maintien d'un accès et de connexions Internet rapides pour tous est essentiel pour le maintien de la compétitivité de l'Europe à l'échelle internationale, compte tenu également du fait qu'autrement des régions entières se dépeupleraient progressivement. Cela pousse les responsables politiques à créer des incitations pour les futurs développements technologiques qui pourraient profiter réellement à tous les citoyens.

Il est évident qu'il ne semble pas exister de réel intérêt pour l'installation de la fibre ou de technologies xDSL dans les zones rurales. La construction et l'exploitation sont très coûteuses et ne sont pas économiquement viables. Cela conduirait à un investissement qui ne pourrait pas et ne payerait pas de lui-même à notre époque d'évolution rapide des technologies. Sans la poursuite du développement de technologies sans fil, un cycle sera créé, qui aboutira à l'exclusion sociale et à l'appauvrissement des populations dans les zones rurales, ce qui mènera à un exode inévitable et indésirable des citoyens vers les villes, en raison de la migration des entreprises.

Même si l'Internet par satellite ne peut pas encore pleinement concurrencer les offres terrestres, il constitue la seule solution véritable et durable pour répondre au problème consistant à savoir comment donner à l'avenir un accès Internet de haute qualité à tous les citoyens. Seules les technologies par satellite, de par leur nature fournissant un service identique à tout le monde, constituent des technologies modernes et démocratiques, d'autant plus que l'investissement dans l'infrastructure par utilisateur est déjà plus faible aujourd'hui que pour la fibre ou la 5G.

Les jeunes, en particulier, comptent, de plus en plus, exclusivement sur les technologies sans fil. On prévoit donc que les investissements dans l'infrastructure terrestre seront à l'avenir de moins en moins rentables. Dans le même temps, les projets internationaux dans le secteur des satellites montrent vers où les technologies peuvent évoluer. Les satellites en orbite basse (LEO) ou moyenne (MEO) pour l'Internet rapide ou la réception sans antennes satellite « classiques » contribueront à une amélioration technologique importante dans le domaine des technologies sans fil par satellite. Cependant, avec cela à l'esprit, il ne fait aucun doute qu'il y a un retard considérable à rattraper à travers l'Europe. Actuellement, plus que jamais, nous devons continuer à assurer la prospérité de l'Europe grâce à l'efficience économique et des investissements orientés vers l'avenir.

L'offre Internet attrayante de skyDSL donne à chacun la possibilité d'utiliser une quantité de données illimitée à des débits allant jusqu'à 50 Mbit/s, partout en Europe. Le forfait skyDSL2+ FLAT L Premium, conçu pour les particuliers, comprenant un modem satellite et la téléphonie à un taux forfaitaire, coûte 49,80 euros par mois, prime de fidélité incluse. Pour les utilisateurs corporatifs et professionnels, skyDSL propose également une gamme de solutions haut débit d'accès à Internet et de sauvegarde. Les liaisons par satellite skyDSL fournissent une alternative technologique, véritable et attrayante, et offrent des options d'accès Internet aux particuliers et aux entreprises dans les zones rurales qui sont comparables aux options disponibles dans les zones urbaines.

Pour de plus amples informations produit, veuillez visiter le site http://www.skydsl.eu.

À propos de skyDSL

skyDSL Europe B.V. et skyDSL Deutschland GmbH sont des filiales de skyDSL Global GmbH, un groupe international de sociétés spécialisées dans les services à large bande par satellite dans le secteur des télécommunications. skyDSL est très innovante dans le secteur des satellites depuis plus de 20 ans et offre aujourd'hui des produits et des solutions de communication par satellite dans les 20 pays européens.

Source

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10047

