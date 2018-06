skyDSL prevyšuje očakávania EÚ do roku 2020 a ponúka internet s rýchlosťou 50 Mbps (Mb/s) do všetkých domácností

EÚ prichádza o vlastný cieľ - rýchly terestriálny internet pre 100 % domácností nebude dosiahnutý

Medzinárodný telekomunikačný poskytovateľ, spoločnosť skyDSL, v spolupráci s európskym telekomunikačným operátorom, spoločnosťou Eutelsat, dnes predstavia svoju novú, široko-dostupnú celoplošnú rýchlosť 50 Mbps (Mb/s). Vďaka tejto ponuke skyDSL prekonáva svojich terestriálnych konkurentov so 100% vysokorýchlostným širokopásmovým pokrytím, a to aj vo vidieckych alebo odľahlých oblastiach, v 20 európskych krajinách.

"Je to fantastická správa pre všetky regióny s nedostatočnou alebo úplne chýbajúcou službou", hovorí Jan Hesse, Managing Director, skyDSL Group. "Najmä po tom, ako Európsky dvor audítorov (ECA) načrtol vo svojej osobitnej správe zverejnenej pred niekoľkými dňami, že rýchle pokrytie širokopásmovým pripojením je problematické vo väčšine členských štátov a stále dosahuje menej ako 50% vidieckych oblastí v polovici členských štátov Európskej únie. Cieľ únie umožniť všetkým obyvateľom prístup k rýchlosti vyššej ako 30 Mbps (Mb/s) sa podľa správy pravdepodobne nedosiahne."

V posledných rokoch sa internet stal nielen základnou požiadavkou pre každodenný život v každej domácnosti, ale aj základným kameňom hospodárskeho a sociálneho rozvoja všetkých regiónov. Všetci odborníci súhlasia s tým, že zabezpečenie rýchleho pripojenia k internetu a prístupu pre všetkých je nevyhnutným predpokladom pokračujúcej medzinárodnej konkurencieschopnosti Európy aj vzhľadom na skutočnosť, že inak by sa celé regióny postupne vyľudňovali. Je to výzva pre politikov, aby vytvorili stimuly pre budúci technologický rozvoj, ktorý môže skutočne priniesť prospech všetkým občanom.

Je zrejmé a zdá sa, že neexistuje skutočný záujem o inštaláciu technológií optických vlákien alebo xDSL vo vidieckych oblastiach. Výstavba a prevádzka sú tiež drahé, nie sú ekonomicky realizovateľné a viedli by k vysokým investíciám, ktoré sa sami nemôžu a nedajú v našich technologicky rýchlo sa meniacich časoch zaplatiť. Bez ďalšieho rozvoja bezdrôtových technológií sa zavedie cyklus, ktorý bude mať za následok sociálne vylúčenie a ochudobnenie obyvateľstva vo vidieckych oblastiach, čo povedie k neželanému, no nevyhnutnému odlivu ľudí do miest v dôsledku migrácie podnikov.

Aj keď satelitný internet zatiaľ nemôže plne konkurovať terestriálnym ponukám, je to jediná skutočná a trvalá odpoveď na otázku, ako môže byť v budúcnosti dostupný prístup k vysokokvalitnému internetu pre všetkých občanov. Iba satelitná technológia, ktorá svojou povahou poskytuje služby všetkým rovnako, je modernou a demokratickou technológiou, a to najmä preto, že investícia do infraštruktúry na používateľa je už teraz nižšia ako v prípade optických vlákien alebo 5G.

Mladí ľudia sa vo zvýšenej miere spoliehajú výlučne na bezdrôtové technológie. Preto je možné predpokladať, že investície do terestriálnej infraštruktúry budú v budúcnosti stále klesať. Zároveň medzinárodné projekty v oblasti satelitov ukazujú, kam môže technológia smerovať. Satelity LEO alebo MEO pre rýchly internet alebo príjem "bez konvenčných" satelitných antén prispejú k významnému technologickému zlepšeniu bezdrôtovej technológie cez satelit. Preto niet pochýb, že v celej Európe treba toho ešte veľa urobiť. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, musíme naďalej zabezpečovať našu prosperitu v Európe prostredníctvom ekonomicky efektívnych a na budúcnosť orientovaných investícií.

Atraktívna ponuka internetu od spoločnosti skyDSL dáva každému možnosť kdekoľvek využiť rýchlosť až 50 Mbps (Mb/s) neobmedzených dát. Balík skyDSL2+ FLAT L Premium, prispôsobený súkromným zákazníkom, vrátane satelitného modemu a telefonického pripojenia v paušálnej sadzbe, stojí 49,80 eur mesačne vrátane vernostného bonusu. Pre firemných a profesionálnych používateľov skyDSL ponúka aj širokú škálu riešení pre vysokorýchlostný internet a zálohovanie. Satelitné pripojenia skyDSL ponúkajú skutočnú a atraktívnu technologickú alternatívu a poskytujú možnosti prístupu na internet súkromným zákazníkom a spoločnostiam vo vidieckych oblastiach, ktoré sú porovnateľné s možnosťami dostupnými v mestských oblastiach.

Ďalšie informácie o produktoch nájdete na stránke http://www.skydsl.eu.

O skyDSL

skyDSL Europe B.V. a skyDSL Deutschland GmbH sú dcérskymi spoločnosťami spoločnosti skyDSL Global GmbH, medzinárodnej skupiny spoločností špecializovaných na služby satelitného širokopásmového pripojenia v telekomunikačnom sektore. skyDSL už 20 rokov vyvíja inovácie v oblasti satelitov a dnes ponúka produkty a riešenia pre satelitnú komunikáciu v 20 európskych krajinách.

KONTAKT:

skyDSL Europe B.V.

E-mail: press@skydsl.eu

Francúzsko

Tel: +33-173-039-999

Taliansko

Tel: +39-0695-2828-99

Španielsko

Tel: +34-919-04-0899

Belgicko

Tel: +32-2896-6499

skyDSL Deutschland GmbH

E-mail: presse@skydsl.eu

Nemecko

Tel: +49-30-590086-671



Ostatné kontaktné údaje nájdete na stránke http://www.skydsl.eu



Ústredie

skyDSL Global GmbH

Waldstr. 86 - 90

13409 Berlin

Deutschland



Zdroj

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10047

SOURCE skyDSL Europe B.V.