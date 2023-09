A Supermicro apresenta uma série de plataformas edge otimizadas por densidade e potência para provedores de telecomunicações, baseadas no novo processador da série AMD EPYC™ 8004.

A nova família Supermicro H13 WIO inclui sistemas compatíveis com NEBS, oferecem opções de energia AC ou DC e começam com apenas 80 Watts TDP, com escalabilidade de até 64 núcleos. Isso proporciona eficiência energética, configurações flexíveis e densidade de plataforma para aplicações inteligentes edge e telecomunicações.

SÃO JOSÉ, Calif., 19 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Supermicro, (NASDAQ: SMCI), uma Provedora Total de Soluções de TI para Nuvem, IA/ML, Armazenamento e 5G/Edge, está anunciando a geração Supermicro H13 de Servidores WIO baseados em AMD, otimizados para oferecer alto desempenho e eficiência energética para data centers edge e de telecomunicações, alimentados pelos novos processadores da série AMD EPYC™ 8004. Os novos sistemas Supermicro H13 WIO e com E/S frontal de curta profundidade entregam servidores de socket único energeticamente eficientes que reduzem os custos operacionais para aplicações empresariais, de telecomunicações e edge. Esses sistemas são projetados com um fator de forma denso e opções de E/S flexíveis para armazenamento e rede, tornando os novos servidores ideais para implantação em redes edge.

Supermicro Sistemas com processadores AMD EPYC série 8004

"Estamos entusiasmados em expandir nossas ofertas de servidores baseados em AMD EPYC otimizados para oferecer excelente TCO e eficiência energética para redes de data center e computação edge", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Ampliando nossa já líder de mercado solução de TI em escala de rack do edge à nuvem, os novos sistemas Supermicro H13 WIO com PCIe 5.0 e memória DDR5-4800MHz exibem um desempenho excepcional para aplicações edge."

As plataformas Supermicro H13 WIO são servidores de um único socket alimentados por processadores da série AMD EPYC 8004, com até 64 núcleos, suportando os mais recentes slots PCIe 5.0 x16. A versão de 1U de curta profundidade foi projetada com E/S frontais em uma solução de fator de forma compacto que suporta 3 slots PCIe 5.0 para expansão. Ele é mais silencioso do que os servidores tradicionais e possui uma temperatura operacional de até 40~55°C, dependendo do número de núcleos do processador. Os novos servidores WIO utilizam fontes de alimentação de Titânio, aumentando a eficiência energética, resultando em um maior desempenho por watt para o sistema como um todo.

"Estamos entusiasmados em trabalhar em estreita colaboração com a Supermicro para fornecer vários sistemas otimizados para aplicativos que incorporam os novos processadores da série AMD EPYC 8004." Com este último anúncio, a Supermicro continua a disponibilizar um impressionante portfólio de sistemas no mercado para atender às necessidades de operadoras de telecomunicações e provedores de serviços, onde o desempenho, a eficiência energética e o custo do sistema são de extrema importância." disse Lynn Comp, vice-presidente corporativo de Marketing de Produto e Tecnologia de Servidores da AMD.

A versão de curta profundidade é projetada com E/S frontais em uma solução de fator de forma compacta e é mais silenciosa do que os servidores tradicionais. É ideal para implantações de telecomunicações e edge com restrições térmicas e de espaço. O sistema também oferece opções AC e DC e conta com design compatível com o NEBS para operações relacionadas a telecomunicações. No geral, a CPU da série AMD EPYC 8004 é um processador poderoso e versátil que auxilia as operadoras de telecomunicações a melhorar o desempenho, a eficiência e a segurança de suas redes.

Os processadores da série AMD EPYC 8004 trazem a arquitetura de núcleo eficiente em energia "Zen 4c" para uma CPU específica, permitindo plataformas únicas e eficientes em energia que podem impulsionar o processamento em implantações inteligentes edge e em servidores de data center. Com uma CPU de contagem de núcleo mais baixa e amplas faixas térmicas, com faixas de TDP tão baixas quanto 80 W, com um TDP máximo de 200 W. Utilizando o novo soquete SP6, núcleos de processador "Zen 4c" eficientes em energia, designs de sistema com custo eficaz e características térmicas e acústicas que permitem a implantação em data centers com restrições de energia e menor densidade, bem como em usos crescentes "fora do data center", como edge, varejo, telecomunicações e muito mais. Segurança avançada, incluindo Criptografia de Memória Segura (SME) e Paginação Aninhada Segura, ajuda a proteger as redes de telecomunicações contra ciberataques. A computação Edge, que aproxima o processamento e o armazenamento do local onde os dados são gerados, se beneficiará do fator de forma menor dos servidores Supermicro e do menor consumo de energia.

