Supermicro introduceert een aantal in dichtheid en kracht geoptimaliseerde edge-platforms voor telecomproviders, gebaseerd op de nieuwe AMD EPYC™ 8004-serie processor

De nieuwe Supermicro H13 WIO-serie omvat systemen die NEBS-compatibel zijn, AC- of DC-stroomopties bieden en beginnen bij slechts 80 Watt TDP met opschaling tot 64 cores - wat energie-efficiëntie, flexibele configuraties en platformdichtheid levert voor Intelligent Edge- en Telco-applicaties

SAN JOSE, Calif., 19 september 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Provider voor Cloud, AI/ML, Storage en 5G/Edge, kondigt de op AMD gebaseerde Supermicro H13-generatie WIO-servers aan, geoptimaliseerd om sterke prestaties en energie-efficiëntie te leveren voor edge- en telco-datacenters en die aangedreven worden door de nieuwe serie AMD EPYC™ 8004-processoren. De nieuwe Supermicro H13 WIO en de ondiepe I/O-systemen aan de voorkant leveren energiezuinige, single-socket-servers die de bedrijfskosten voor bedrijfs-, telecom- en edge-applicaties verlagen. Deze systemen zijn ontworpen met een compacte vormfactor en met flexibele I/O-opties voor opslag en netwerken, waardoor de nieuwe servers ideaal zijn voor inzet in edge-netwerken.

Supermicro Systems with AMD EPYC 8004 Series Processors

"We zijn verheugd om ons op AMD EPYC gebaseerde serveraanbod uit te breiden, geoptimaliseerd om uitstekende TCO en energiezuinigheid te leveren voor datacenternetwerken en edge computing", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Als aanvulling op onze reeds toonaangevende IT-oplossingen op rackschaal van edge-to-cloud, laten de nieuwe Supermicro H13 WIO-systemen met PCIe 5.0 en DDR5-4800MHz-geheugen enorme prestaties zien voor edge-applicaties."

Lees meer over de nieuwste Supermicro H13-productlijn.

Supermicro H13 WIO-platforms zijn single-socket servers aangedreven door AMD EPYC 8004-serie CPU's met maximaal 64 cores, die de nieuwste PCIe 5.0 x16-slots ondersteunen. De ondiepe 1U-versie is ontworpen met I/O aan de voorzijde in een compacte vormfactoroplossing die voor uitbreiding 3 PCIe 5.0-slots ondersteunt. Hij is stiller dan traditionele servers en heeft een bedrijfstemperatuur tot 40~55°C, afhankelijk van het aantal processorkernen. De nieuwe WIO-servers maken gebruik van Titanium-voedingen, waardoor ze nog energiezuiniger zijn, wat resulteert in hogere prestaties/watt voor het hele systeem.

Schrijf u in voor het Supermicro- en AMD-webinar

"We zijn verheugd om nauw samen te werken met Supermicro om verschillende applicatie-geoptimaliseerde systemen te leveren die de nieuwe serie AMD EPYC 8004-processoren bevatten. Met deze laatste aankondiging komt Supermicro met een indrukwekkend portfolio van systemen om tegemoet te komen aan de behoeften van telecombedrijven en serviceproviders, waar prestaties, energie-efficiëntie en systeemkosten van het allergrootste belang zijn", aldus Lynn Comp, corporate vice president, Serverproduct- en technologiemarketing, AMD.

De ondiepe versie is ontworpen met I/O aan de voorkant in een compacte vormfactoroplossing en is stiller dan traditionele servers. Hij is ideaal voor telecom- en edge-implementaties met in beperkte ruimtes en met thermische beperkingen. Het systeem biedt ook AC- en DC-opties en beschikt over een NEBS-compatibel ontwerp voor telecomgerelateerde activiteiten. Over het geheel genomen is de CPU uit de serie AMD EPYC 8004 een krachtige en veelzijdige processor die telecombedrijven helpt de prestaties, efficiëntie en beveiliging van hun netwerken te verbeteren.

Processoren uit de serie AMD EPYC 8004 brengen de energiezuinige 'Zen 4c'-kernarchitectuur in een speciaal gebouwde CPU om energie-efficiënte, unieke platforms mogelijk te maken die voor rekenkracht kunnen zorgen in intelligente edge- en datacenterserver-implementaties. Met een CPU met een lager aantal kernen en een groot thermisch bereik en TDP-waarden (Thermal Design Power) van slechts 80 W, met een maximale TDP-waarde van 200 W. Gebruikmakend van de nieuwe SP6-socket, energiezuinige 'Zen 4c'-processorkernen, kostenefficiënte systeemontwerpen en thermische en akoestische eigenschappen om implementatie in datacenters met beperkt stroomverbruik en lagere dichtheid mogelijk te maken, maar ook in groeitoepassingen "buiten het datacenter", zoals edge, retail, telecom en meer. Geavanceerde beveiliging, waaronder Secure Memory Encryption (SME) en Secure Nested Paging, helpt telecomnetwerken te beschermen tegen cyberaanvallen. Edge computing, dat verwerking en opslag dichter bij de plaats brengt waar de gegevens worden gegenereerd, zal profiteren van de kleinere vormfactor van de Supermicro-servers en van een lager energieverbruik.

Ga voor meer informatie naar de Supermicro Aplus-website .

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de totale eigendomskosten te verlagen en de gevolgen voor het milieu te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklast en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (luchtbehandeling, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

AMD, het AMD Arrow-logo, EPYC en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren ervan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2212859/Super_Micro_Computer_Inc_AMD_Siena.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.