A Syneron Candela anuncia a aquisição da Ellipse

WAYLAND, Massachusetts, 5 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Syneron Candela, uma empresa líder global em dispositivos de estética, anuncia a aquisição da Ellipse, uma empresa dinamarquesa de dispositivos médicos que fabrica e comercializa plataformas de Luz Pulsada Intensa (IPL - Intense Pulsed Light) e baseadas em laser para uma ampla variedade de tratamentos de pele médicos e estéticos. Os termos financeiros do acordo não foram revelados.

"A aquisição da Ellipse permite que a Syneron Candela fortaleça sua presença no espaço da aplicação múltipla e forneça aos nossos clientes um portfólio abrangente. As tecnologias de ponta da Syneron Candela baseadas em laser e energia, estão agora conjugadas com uma tecnologia IPL de confiança, a qual é respeitada por médicos", declarou Geoffrey Crouse, Executivo-Chefe da Syneron Candela. "As plataformas da Ellipse fornecerão práticas estéticas com um dispositivo de aplicação múltipla e multitecnologia totalmente escalável. Estamos ansiosos para a Ellipse fortalecer nosso portfólio, na medida em que continuamos a cumprir com a promessa da nossa marca de Ciência, Resultados e Confiança para nossos médicos e pacientes em todo o mundo. O portfólio de produtos da Ellipse é compatível com nosso compromisso com tecnologias cientificamente comprovadas, suportadas por resultados clínicos coerentes".

Os principais produtos da Ellipse incluem o Nordlys, uma plataforma de aplicação múltipla e multitecnologia de IPL e Nd:YAG para lesões vasculares e pigmentadas, bem como para depilação. O Nordlys também oferece uma peça portátil fracionada de 1550 nm para remoção da parte superficial (resurfacing) da pele. Outros produtos incluem um sistema somente de IPL usado para rejuvenescimento da pele, veias faciais e depilação, bem como um sistema de laser fracionado não-ablativo, usado para resurfacing da pele. A Tecnologia de Faixa de Frequência Seletiva (SWT® - Selective Waveband Technology) da Ellipse utiliza exclusivamente filtragem dupla em todos os dispositivos portáteis de IPL para se concentrar em comprimentos efetivos de onda e fornecer a energia precisa à área-alvo, usando pulsos de submilissegundos para algumas aplicações. "Estamos empolgados por nos unirmos à Syneron Candela e comercializar nossas fortes plataformas tecnológicas através da extensa presença global da Syneron Candela, juntamente com seu compromisso com a excelência, qualidade e inovação clínicas", disse Jacob Kildegaard Larsen, Executivo-Chefe da Ellipse.

"Sendo uma médica que utiliza a plataforma IPL da Ellipse e a considera como uma tecnologia fundamental para todas as práticas dermatológicas, estou muito satisfeita por a Syneron Candela poder agora oferecer a série completa de soluções baseadas em luz, laser e energia para médicos e pacientes de todo o mundo", disse a Dra. Jill Waibel, usuária de longa data da Syneron Candela, dermatologista certificada e Diretora Médica/Fundadora do Instituto de Dermatologia e Laser de Miami (Miami Dermatology and Laser Institute) em Miami, na Flórida. "Tanto a Syneron Candela quanto a Ellipse são líderes reconhecidas pelos médicos em suas respectivas categorias. A união das empresas anunciará uma nova era da inovação de dispositivos que melhoram o cuidado com os pacientes", concluiu a Dra. Christine Dierickx, uma dermatologista baseada em Luxemburgo, especializada em cirurgia a laser e dermatologia cosmética.

Syneron Candela



A Syneron Candela é uma empresa líder global de dispositivos de estética, com um abrangente portfólio de produtos e extensa infraestrutura comercial direta em todo o mundo. A tecnologia da empresa proporciona aos médicos a possibilidade de fornecer soluções avançadas para uma ampla série de aplicações médico-estéticas, incluindo depilação, redução de rugas, remoção de tatuagens, tratamentos de saúde para mulheres, resurfacing da pele, tratamentos de cicatrizes causadas por traumas e cirurgias, modelagem corporal, melhoria da aparência da pele através do tratamento de lesões superficiais vasculares benignas e pigmentadas e tratamento da acne, veias das pernas e celulite. Além do Vbeam, a Syneron Candela tem um amplo portfólio de produtos líderes e de confiança, incluindo a família de produtos Gentle, PicoWay, Profound, CO 2 RE, CO 2 RE Intima, elōs Plus, UltraShape e VelaShape. Adquirida pela Apax Partners em 2017, a empresa comercializa, presta assistência e apoia seus produtos em 86 países. A empresa tem escritórios nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Hong Kong, Israel, Itália, Japão, Portugal, Espanha e Reino Unido e utiliza uma rede de distribuidores para outros mercados internacionais.

Ellipse



Fundada em 1997, a Ellipse é uma empresa privada com sede na Dinamarca. A Ellipse desenvolve, fabrica e comercializa sistemas de alta qualidade baseados em laser e IPL para tratamentos dermatológicos para uma ampla variedade de condições médicas e estéticas. Os produtos são usados para rejuvenescimento da pele, tratamento de lesões vasculares e pigmentadas, resurfacing da pele e depilação e estão fortemente enraizados na ciência, alta qualidade e confiança dos clientes. Os produtos da Ellipse são comercializados atualmente em quase 50 países em todo o mundo.

Contato com a mídia:



EvolveMKD



Tel.: 646.517.4220 | E-mail: Candela@evolvemkd.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737963/Candela_Corporation_Logo.jpg

FONTE Candela Corporation