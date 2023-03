A Tata Communications traz o JAMVEE™ - uma solução integrada e simplificada de chamada baseada em nuvem

ORLANDO, Fla., and MUMBAI, India, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, uma facilitadora global de ecossistemas digitais, traz hoje o JAMVEE™, um aplicativo baseado em nuvem com uma solução de chamada de voz integrada e simplificada, aprimorando a experiência e a produtividade do funcionário com recursos fáceis de colaboração. Essa solução de negócios ponta a ponta oferece uma experiência de chamadas e mensagens de alta qualidade para os funcionários, permitindo o envolvimento com colegas de trabalho em uma rede segura em qualquer dispositivo Android, iOS ou Windows Desktop. Com planos flexíveis para chamadas de voz e roaming de dados, o JAMVEE™ é uma solução econômica para as necessidades de colaboração dos funcionários das empresas.

O JAMVEE™ foi especialmente projetado para o conhecimento e a força de trabalho da linha de frente nas empresas. Sua interface simples permite que os usuários liguem e conversem facilmente com colegas em um Grupo Fechado de Usuários (CUG - Closed User Group) enquanto aproveitam os recursos de gravação de voz. O JAMVEE™ pode ser integrado de forma rápida e transparente com os aplicativos de comunicação das empresas.

O JAMVEE™, juntamente com a solução eSIM MOVE™ da Tata Communications, capacita as empresas a oferecer a solução de colaboração mais econômica para funcionários que viajam para o exterior, garantindo facilidade de uso, chamadas de voz de alta qualidade e melhorando a eficiência dos funcionários.

Esta solução permite uma integração mais rápida e está em conformidade regulamentar com APIs de prevenção de fraudes, detecção e recursos de alerta para garantir a segurança total das conversas. Ele também ajuda as empresas a eliminar ultrapassagem de custos ao implantar aplicativos de grande escala com recursos abrangentes que exigem treinamento de usuário detalhado e elaborado e infraestrutura técnica.

"O trabalho híbrido está aqui para ficar e continuará a evoluir", disse Mysore Madhusudhan, Vice-Presidente Executivo, e Soluções Colaborativas e Conectadas da Tata Communications. "Qualquer organização no processo de construção ou desenvolvimento de um futuro híbrido para seus funcionários exigirá soluções de chamada, mas nem todo trabalhador exigirá um conjunto completo de ferramentas de colaboração integradas. O JAMVEE™ foi projetado com isso em mente. Ele fornece uma gama de serviços e instalações, garantindo que o investimento seja econômico para a empresa. O JAMVEE™ oferece uma configuração de colaboração enxuta, segura e escalável para sua equipe e garante uma força de trabalho conectada com muito mais eficiência do que antes."

Com base na expertise e experiência comprovadas da Tata Communications para fornecer e gerenciar soluções de engajamento de funcionários em nuvem, o JAMVEE™ permite que as empresas continuem a se beneficiar de um único parceiro para todos os seus requisitos de colaboração segura. Clique aqui para saber mais sobre o JAMVEE™.

A Tata Communications está presente no Enterprise Connect (estande 200) no Gaylord Palms, em Orlando, Flórida, do dia 27 a 30 de Março de 2023. Visite-nos para saber como estamos liderando a colaboração global para empresas com nossas soluções como o JAMVEE™ e muito mais.

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a atual economia digital de rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, a empresa possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de hospedagem na nuvem e de segurança e serviços de mídia. 300 das empresas da Fortune 500 são seus clientes, e ela conecta empresas a 80% das gigantes da nuvem do mundo. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

FONTE Tata Communications

