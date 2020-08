A TCL lança o mais novo processador inteligente na IFA 2020 com o tema #SwitchOnPossibility

HONG KONG, 24 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics (1070.HK), um dos players dominantes no setor global de TV e empresa de eletrônicos de consumo líder que lançou vários modelos de TVs QLED em 2020 com o objetivo de tornar a vida inteligente por meio de tecnologia inovadora, chegará à Conferência de Imprensa Global (Global Press Conference, GPC) da IFA 2020 com o mais novo processador audiovisual inteligente, entre inúmeros eletrodomésticos inteligentes e patrocínios altamente antecipados com o tema "ligue a possibilidade" (#SwitchOnPossibility).