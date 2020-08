TCL stellt neuesten intelligenten Prozessor auf der IFA 2020 mit dem Thema #SwitchOnPossibility vor

Kommen Sie vorbei und erleben Sie TCLs AIxIoT-Lifestyle, geprägt von intelligentem Fortschritt, beeindruckenden, vernetzten Smart-Home-Geräten und von mit großer Spannung erwarteten Sponsorenhinweisen

HONG KONG, 24. August 2020 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), ein dominanter Akteur in der weltweiten TV-Industrie sowie ein führendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik, das 2020 verschiedene QLED-Fernsehgeräte auf den Markt brachte und dabei das Ziel verfolgt, das Leben mit innovativer Technologie intelligenter zu gestalten, wird auf der IFA 2020 Global Press Conference (GPC) mit dem neuesten intelligenten audiovisuellen Prozessor sowie einem vollständigen Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten und mit großer Spannung erwarteten Sponsorings zum Thema „Switch on Possibility" vertreten sein.