TCL présente son tout dernier processeur intelligent à l'IFA 2020, sur le thème #SwitchOnPossibility

TCL est une marque d'électronique grand public en plein essor grâce à ses solutions de téléviseurs de pointe, ses barres de son primées, ses produits MDA intelligents et ses dispositifs mobiles prisés, portée par sa stratégie AIxIoT. TCL continue de s'améliorer et de repousser les limites de ses technologies d'affichage et de son, pour offrir aux utilisateurs une expérience de divertissement absolue de façon mieux connectée et plus attrayante. TCL élève une fois de plus le niveau et dévoilera un processeur audiovisuel intelligent lors de la conférence de presse mondiale IFA 2020, le 3 septembre 2020, où elle sera au cœur de l'attention des médias et des industriels.