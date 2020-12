A tecnologia Solace ajuda a Administração Federal de Aviação a simplificar o fluxo de dados para o NextGen Weather Systems

O programa totalmente automatizado aumenta a segurança e otimiza o uso do espaço aéreo, alertando os sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo sobre condições meteorológicas excepcionais com até oito horas de antecedência

OTTAWA, Ontário, 8 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) está usando a plataforma líder de mercado de streaming e gerenciamento de eventos da Solace para coletar e distribuir de forma eficiente as informações em tempo real necessárias para alimentar seus NextGen Weather Systems, que são compostos por Serviços Comuns de Suporte — Clima (CSS-Wx) e NextGen Weather Processor (NWP). A plataforma de processamento do NextGen Weather System suporta a identificação de restrições de fluxo de tráfego e riscos de segurança em rota, além de fornecer informações meteorológicas traduzidas necessárias para a previsão do bloqueio de rotas e restrições de capacidade de espaço aéreo com até oito horas de antecedência.

Como indicado no site da FAA, o "NWP combina informações de radares meteorológicos, satélites ambientais, relâmpagos, observações meteorológicas (de estações de superfície e aeronaves) e saída do modelo de previsão numérica NOAA para gerar produtos melhorados para todos os usuários da FAA e partes interessadas do Sistema Nacional de Espaço Aéreo (NAS)".

O aplicativo de tecnologia Solace no NextGen Weather Systems é um exemplo do NAS Enterprise Message Service (NEMS) da FAA, uma implantação de middleware orientado a mensagens comumente chamado System Wide Information Management (SWIM) no espaço da aviação. O NEMS é um sistema de todo o NAS que fornece a espinha dorsal de compartilhamento de dados digital para suas diversas e variadas iniciativas NextGen e é baseado na tecnologia Solace.

De acordo com o site da FAA, "o SWIM permite maior conscientização situacional comum e maior agilidade NAS para fornecer as informações certas às pessoas certas no momento certo. O SWIM é a infraestrutura que oferece um único ponto de acesso para os dados da aviação, com produtores de dados publicando-os e usuários acessando as informações de que precisam através de uma única conexão".

Para os sistemas meteorológicos NextGen especificamente, o PubSub+ cuidará do processo de lidar com diversos formatos de dados e garantir a entrega em tempo real de dados meteorológicos através do NWP Aviation Weather Display (AWD), e com sistemas como Time-Based Flow Management (TBFM) e sistema de gerenciamento de fluxo de tráfego. Esses sistemas, que também interagem com o Common Support Services-Weather (CSS-Wx), processam quantidades maciças de dados meteorológicos e produzem informações de apoio aos tomadores de decisão do tráfego aéreo diretamente responsáveis por garantir a segurança e o uso ideal do espaço aéreo em todos os momentos, especialmente durante o clima mais severo.

Vantagens dos sistemas meteorológicos NextGen

Os produtos de tradução de última geração permitem que os gerentes de tráfego aéreo consigam obter de forma colaborativa uma utilização estratégica e tática mais eficiente do espaço aéreo e reduzam significativamente o atraso no tráfego aéreo relacionado com o clima.

Oferece uma imagem climática consistente adaptada aos requisitos específicos da aviação

Traduz imagens meteorológicas em forma de restrições de espaço aéreo confiáveis para a tomada de decisões sobre o tráfego aéreo

Permite uma operação segura, rápida e eficiente do National Airspace System (NAS) em todos os tipos de clima

Consolida vários programas meteorológicos da FAA com capacidades sobrepostas

"Estamos entusiasmados por poder trabalhar com a FAA para tornar os céus mais seguros para os viajantes, otimizando o espaço aéreo disponível e ajudando as companhias aéreas a operar de forma mais eficiente", afirmou Denis King, CEO da Solace. "É gratificante ver o NextGen Weather Program explorar a sólida base SWIM do NAS Enterprise Messaging Service que a FAA criou com nossa plataforma de gerenciamento e streaming de eventos PubSuB+, e estamos ansiosos para trabalhar em colaboração com eles, pois aproveitam essa base sólida para outros aplicativos NextGen".

Sobre a Solace

A Solace ajuda grandes empresas a se modernizarem e a trabalharem em tempo real, dando a elas tudo o que precisam para tornar suas operações comerciais e interações com os clientes orientadas a eventos. Com o PubSub+, a primeira e única plataforma de gerenciamento de eventos do mercado, a empresa oferece uma maneira abrangente de criar, documentar, descobrir e transmitir eventos a partir de onde são produzidos para onde precisam ser consumidos, com segurança, confiabilidade, rapidez e garantia. Por trás da tecnologia da Solace está o grupo líder mundial de especialistas em movimentação de dados, com quase vinte anos de experiência ajudando empresas globais a resolver alguns dos desafios mais exigentes em vários setores, desde mercados de capitais, varejo e jogos até espaço, aviação e setor automotivo. Empresas estabelecidas, como SAP, Barclays e Royal Bank of Canada; fabricantes de automóveis multinacionais, como Groupe Renault e Groupe PSA; e disruptores do setor, como a Jio, usam as tecnologias avançadas de intermediação de eventos da Solace para modernizar aplicativos legados, implantar microsserviços modernos e criar uma rede de eventos para dar suporte às arquiteturas híbridas de nuvem, multinuvem e IoT. Saiba mais em solace.com.

Contatos de imprensa na Solace

Américas e EMEA

Dresden Leitner

[email protected]

APAC

Neil Mirano

[email protected]

+65 3157 5685

Reino Unido

Positive

Inés Mitsou

[email protected]

+44 (0)770 388 4664

Max Bailey

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1142738/Solace_Logo.jpg

FONTE Solace Corporation

Related Links

https://solace.com/



SOURCE Solace Corporation