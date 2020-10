A Tongji SEM é classificada em 31º lugar no ranking de mestrado em administração do FT em 2020

O ranking de mestrado em administração do FT é reconhecido por seus rigorosos critérios de avaliação, pesquisa de dados independente e objetiva e sistema de avaliação abrangente e em profundidade. Este é um dos rankings reconhecidos globalmente como confiáveis na área de educação de negócios. O ranking é composto por 24 subindicadores em quatro categorias para avaliar de maneira abrangente a força global das escolas de administração e a qualidade do programa. A Tongji SEM apresentou desempenho de destaque em vários indicadores importantes. Em termos de Aumento da porcentagem de salário , a Tongji SEM foi classificada em 3 º lugar no mundo com 105%; com relação aos Serviços de carreira , a Tongji SEM foi classificada em 6 º lugar no mundo; Empregado aos três meses atinge 100% no prazo de três meses após a graduação, e apenas 14 das 100 melhores escolas de administração do mundo atingem esse padrão; Satisfação geral foi classificada em 15 º lugar no mundo; além disso, indicadores importantes como faculdade e internacionalização também vêm melhorando constantemente.

O objetivo do programa de mestrado em administração da Tongji SEM é cultivar excelentes elites de administração com visão internacional, responsabilidade social, recursos de pesquisa inovadora e habilidades práticas de resolução de problemas. A Tongji SEM faz parceria com algumas das melhores escolas de administração do mundo para criar um ambiente internacional de aprendizado e permitir que os estudantes compreendam totalmente a visão estratégica global e desenvolvam um senso de perspectiva multicultural e responsabilidade social do ponto de vista internacional. A Tongji SEM também enfatiza a integração acadêmica e prática por meio da colaboração com empresas para oferecer aos estudantes boas oportunidades de estágio.

Além disso, o Centro de Desenvolvimento de Carreiras (CDC) convida administradores de todo o setor para oferecer orientação profissional para o planejamento da carreira dos estudantes organizando "Diálogos com o RH" e "Palestras de profissionais do setor"; também desenvolveu cursos de orientação profissional on-line e plataformas de serviços de emprego para oferecer orientação individual, proporcionado orientação abrangente e suporte aos estudantes do estágio ao emprego.

A melhoria da internacionalização sempre foi uma das metas mais importantes da Tongji SEM. Com o rápido desenvolvimento da economia da China, um número cada vez maior de estudantes estrangeiros vem à China para estudar. Para promover o programa "Estudar na China", a Tongji SEM atualizou seu Master of Global Management (MGM) para estudantes internacionais em 2019, que tem como objetivo fazer com que estudantes internacionais dominem as teorias e os métodos da administração internacional e a maneira de fazer negócios na China, e que se dediquem a exercer um papel na liderança da administração em um ambiente de trabalho multicultural. (Para obter detalhes, consulte o site: https://sem.tongji.edu.cn/semen/programs/mim-new/mim-overview/about-mgbm).

