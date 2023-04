A Toshiba TV X9900L combina o melhor de dois mundos

HONG KONG, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Em um mundo onde a tecnologia evolui rapidamente, a Toshiba TV se destaca com seu mais novo lançamento: aToshiba TV X9900L.

O modelo de ponta, que chamou a atenção por seu design elegante, foi criado para oferecer uma experiência perfeita de entretenimento.

Entre seus recursos de destaque está o REGZA Engine OLED que oferece imagens impressionantes e cores vibrantes. Além da imagem de qualidade superior, aX9900L oferece uma experiência de áudio impressionante. O processador Tru Bass embutido aprimora os sons de baixa frequência para oferecer um desempenho de graves mais potente, e a tecnologia de som Tru Screen garante que o som nítido emane diretamente da tela, proporcionando uma experiência sonora mais imersiva e realista.

Com o modelo X9900L, a Toshiba TV embeleza a personalidade da sua marca — Takumi, autêntica e responsável — em uma nova campanha com tema dos anos 1990. A nova iniciativa, centrada em trazer de volta a sensação clássica de uma era vintage dourada, busca reviver lembranças calorosas dos anos 1990.

Por meio dessa abordagem, a Toshiba TV é pioneira em um esforço extraordinário de se tornar um nome mais presente nas residências de todo o mundo, alcançando um público ainda mais amplo.

Como era esperado, um elemento vital para a expectativa global da nova campanha da Toshiba TV é sua interessante dualidade. Com a integração do melhor dos anos 1990 e da era moderna dos anos 2020, a Toshiba TV reafirma seu compromisso com a rara habilidade e incomparável inovação

Sobre a Toshiba TV

A Toshiba TV tem 71 anos de história na produção de TVs. Com seu forte DNA em invenções e ideias inovadoras, a Toshiba TV produziu muitas TVs com os primeiros recursos do mundo. Graças a sua alta qualidade de imagem, a Toshiba TV oferece experiências inesquecíveis e novos estilos de visualização para muitas pessoas em todo o mundo.

