A ValueLabs, fornecedora líder global de soluções e serviços de tecnologia, anuncia o sucesso da AiDE™, sua plataforma de IA geradora empresarial segura e personalizável

HYDERABAD, Índia, 8 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A ValueLabs, uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia, tem o orgulho de anunciar o notável sucesso de sua plataforma proprietária de IA geradora empresarial, AiDE™ – uma solução transformadora que revoluciona as atividades diárias de todos os mais de 7.000 engenheiros, testadores, designers e outros na ValueLabs. Como uma empresa certificada pela SOC 2 Type II, comprometida com os princípios e proteção de dados, a ValueLabs atraiu o interesse significativo de seus mais de 300 clientes para a AiDE™. Alimentada pela AiDE™ Fabric, propriedade da ValueLabs, a plataforma integra o potencial coletivo dos Modelos Grandes de Linguagem (LLMs) líderes do setor e dos LLMs personalizados, para garantir resultados de qualidade e desempenho otimizado para diferentes casos de uso. Com a opção de implantação no local – a AiDE™ foi projetada especificamente para aliviar as preocupações de segurança corporativa.

Destacando as considerações éticas e a abordagem responsável adotadas pela ValueLabs, Veda Reddy, CEO da Imagine, o braço de inovação da ValueLabs, disse: "A integração da AiDE™ em todo o nosso ciclo de vida de desenvolvimento de software foi transformadora. Com LLMs personalizados treinados em conjuntos de dados específicos do setor, abstração de engenharia imediata e IA de conversação avançada, a AiDE™ se baseia nos princípios de IA responsável da ValueLabs - promovendo segurança, confiabilidade, responsabilidade, inclusão e benefício da comunidade."

A abordagem inovadora da ValueLabs para IA geradora permite que cada usuário aproveite com segurança a plataforma AiDE™ adaptada ao setor específico e às linhas de serviço em que seus clientes estão interessados. Desenvolvida para atender a uma ampla gama de casos de uso, a AIDE™ utiliza algoritmos de última geração e técnicas avançadas de aprendizado automatizado para garantir a eficiência em três dimensões — custo, velocidade e qualidade. Em comparação com outros modelos disponíveis comercialmente, a AIDE™ oferece ganhos de eficiência relativamente mais altos para casos de uso empresarial.

O sucesso da AIDE™ pode ser visto no tempo e economia de custos que ela oferece em um amplo espectro de clientes da ValueLabs. Algumas das economias alcançadas em diferentes linhas de serviço incluem:

Tradução de requisitos em histórias de usuários compreensivas em menos de um minuto

Redução dos esforços de migração de páginas JSP legadas para React em 66%

Redução dos esforços de desenvolvimento de micro serviços em 69%

Diminuição dos esforços de desenvolvimento ETL em 43%

Diminuição dos esforços de geração de casos de teste funcional e de automação em até 75%

Redução dos esforços de testes de desempenho para filas de mensagens em 94%

Diminuição dos cronogramas de suporte de TI em 90%, impulsionados pelo Bolt Chat (uma solução alimentada pela AIDE™)

A AIDE™ ajudou os engenheiros da ValueLabs a entender os requisitos, gerar códigos, resolver erros e entregar resultados, ao mesmo tempo em que reduziu o tempo gasto para adquirir novos conjuntos de habilidades. Os recursos avançados da AIDE™ também servem como base para outras suítes inovadoras de soluções desenvolvidas pela ValueLabs — oferecendo interfaces de conversação perfeitas e inteligentes, enriquecendo as interações com o cliente e simplificando as operações de suporte.

Arjun Rao, fundador e CEO da ValueLabs, afirmou: "Nos últimos cinco meses, evoluímos para a versão 3.0 da AIDE™ — algo que tradicionalmente levaria alguns anos. A velocidade da IA agora diminuiu o tempo de anos e meses para dias e horas! Estamos oferecendo ganhos significativos de eficiência, melhorando os resultados finais e transformando modelos de negócios. Os vencedores serão aqueles que adotam essa tecnologia de forma segura, aproveitando seu IP e dados para estabelecer uma vantagem competitiva."

Destacando os benefícios da AiDE™, Abed Lawabni, vice-presidente de engenharia da Lifetouch, acrescentou: "A AiDE™ é uma estrutura baseada em IA muito promissora que pode beneficiar tremendamente as empresas em várias áreas, que vão desde desenvolvimento e engenharia de qualidade até suporte e DevOps.

Existem muitas diferenciações únicas que distinguem esta estrutura baseada em IA de outras estruturas em evolução:

Altamente sintonizável, mas independente de domínio : seu LLM personalizado pode ser treinado e sintonizado com dados de domínio específicos, para uma análise mais precisa e aprimorada.

: seu LLM personalizado pode ser treinado e sintonizado com dados de domínio específicos, para uma análise mais precisa e aprimorada. Segurança e privacidade dos dados : esta estrutura tem uma sólida camada de segurança e qualidade empresarial e, se desejado, seus dados podem ser separados. Ela atende a todas as questões de privacidade e segurança.

: esta estrutura tem uma sólida camada de segurança e qualidade empresarial e, se desejado, seus dados podem ser separados. Ela atende a todas as questões de privacidade e segurança. Flexibilidade: ela pode ser implementada na nuvem ou no local.

Aproveitaremos a AiDE™ para construir e lançar nossa plataforma de comércio eletrônico de última geração na Lifetouch e estamos confiantes nas economias em termos de custo, velocidade e qualidade que conseguiremos."

Sobre a ValueLabs

A ValueLabs é uma provedora líder global de serviços e soluções de TI com forte foco em permitir que os clientes alcancem um tempo de lançamento mais rápido no mercado, melhorem a qualidade e otimizem os custos por meio de desenvolvimento de produtos, UX, automação e análises de última geração - desenvolvidos pela AiDE™. Nos últimos 25 anos, a empresa expandiu para 26 locais, 7.000 associados e 300 clientes em todo o mundo. Seu foco em funcionários e clientes resultou em Net Promoter Scores (NPS) líderes do setor de mais de 80 e 90, respectivamente. Para saber mais, acesse: www.valuelabs.com

