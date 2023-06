ValueLabs, fournisseur mondial de services et de solutions technologiques, annonce le succès d'AiDE™, sa plateforme d'IA générative d'entreprise sécurisée et personnalisable

Une plateforme propriétaire conçue pour aider les entreprises à exploiter le potentiel de l'IA générative

HYDERABAD, Inde, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- ValueLabs, une entreprise mondiale de services et de solutions technologiques, est fière d'annoncer le succès remarquable de sa plateforme d'IA générative d'entreprise, AiDE™ – une solution transformatrice qui révolutionne les activités quotidiennes de plus de 7 000 ingénieurs, testeurs, concepteurs et d'autres encore chez ValueLabs. En tant que société certifiée SOC 2 Type II engagée dans la protection des données et les principes de données, ValueLabs a suscité un intérêt considérable auprès de ses plus de 300 clients avec AiDE™. Alimentée par la AiDE™ Fabric exclusive de ValueLabs, cette plate-forme intègre le potentiel collectif des LLM leaders du secteur et des LLM personnalisés, pour assurer une production de qualité et des performances optimisées pour différents cas d'utilisation. Avec l'option de déploiement sur site, AiDE™ a été spécialement conçue pour atténuer les problèmes de sécurité d'entreprise.

Soulignant les considérations éthiques et l'approche responsable adoptées par ValueLabs, Veda Reddy, PDG d'Imagine, la branche de ValueLabs consacrée à l'innovation, a déclaré : « L'intégration d'AiDE™ dans l'ensemble de notre cycle de développement logiciel a été transformatrice. Grâce à des LLM personnalisés formés à des ensembles de données spécifiques au secteur, à une abstraction technique rapide et à une IA conversationnelle avancée, AiDE™ s'appuie sur les principes d'IA responsable de ValueLabs : favoriser la sécurité, la fiabilité, la responsabilisation, l'inclusivité et le bénéfice communautaire. »

L'approche révolutionnaire de ValueLabs en matière d'IA générative permet à chaque utilisateur de tirer parti en toute sécurité de la plateforme AiDE™, adaptée à l'industrie spécifique et aux gammes de services qui intéressent ses clients. Conçue pour répondre à un large éventail de cas d'utilisation, AiDE™ utilise des algorithmes de pointe et des techniques avancées d'apprentissage automatique pour garantir l'efficacité dans trois dimensions : le coût, la vitesse et la qualité. En comparaison d'autres modèles disponibles sur le marché, AiDE™ offre des gains d'efficacité relativement plus élevés pour les cas d'utilisation en entreprise.

Le succès d'AiDE™ se reflète dans les économies de temps et de coûts qu'elle a réalisées auprès d'un large éventail de clients de ValueLabs. Voici quelques exemples de ces économies réalisées dans différentes lignes de service :

Traduction des exigences en récits utilisateurs complets en moins d'une minute

Baisse de 66 % des efforts de migration des anciennes pages JSP vers React

Réduction de 69 % des efforts de développement des microservices

Diminution de 43 % des efforts de développement ETL

Diminution des efforts de génération de cas de test fonctionnels et d'automatisation jusqu'à 75 %

Réduction de 94 % des efforts de tests de performance des files d'attente de messages

Réduction de 90 % des délais de support informatique grâce à Bolt Chat (une solution alimentée par AiDE™)

AiDE™ a aidé les ingénieurs de ValueLabs à comprendre les exigences, à générer du code, à résoudre les erreurs et à obtenir des résultats, tout en réduisant le temps nécessaire pour acquérir de nouvelles compétences. Les capacités avancées d'AiDE™ servent également de base à d'autres suites de solutions innovantes développées par ValueLabs, offrant des interfaces de conversation transparentes et intelligentes qui enrichissent les interactions avec les clients et simplifient les opérations de support.

Arjun Rao, fondateur et PDG de ValueLabs, a affirmé qu'« au cours des cinq derniers mois, nous sommes passés à la version 3.0 d'AiDE™, ce qui aurait normalement dû prendre plusieurs années. La vitesse de l'IA permet maintenant de compter en jours et en heures, plutôt qu'en mois et en années ! Nous réalisons d'importants gains d'efficacité, améliorons les résultats et transformons les modèles d'entreprise. Les gagnants seront ceux qui adopteront cette technologie de façon sécurisée, en tirant parti de leur propriété intellectuelle et de leurs données pour établir un avantage sur la concurrence. »

En soulignant les avantages d'AiDE™, Abed Lawabni, vice-président à l'ingénierie chez Lifetouch, a ajouté : « AiDE™ est un cadre basé sur l'IA très prometteur, qui peut énormément bénéficier aux entreprises dans de nombreux domaines allant du développement et de l'ingénierie de la qualité au support et au DevOps.

Il existe de nombreuses différences uniques qui distinguent ce cadre basé sur l'IA d'autres cadres évolutifs :

Hautement paramétrable et pourtant agnostique : son LLM personnalisé peut être formé et adapté à des données de domaine spécifiques pour une analyse plus précise et plus nuancée.

: son LLM personnalisé peut être formé et adapté à des données de domaine spécifiques pour une analyse plus précise et plus nuancée. Sécurité et confidentialité des données : ce cadre dispose d'une solide couche de sécurité et de qualité d'entreprise, et si vous le souhaitez, vos données peuvent être séparées. Il répond à toutes les préoccupations en matière de sécurité et de protection de la vie privée.

: ce cadre dispose d'une solide couche de sécurité et de qualité d'entreprise, et si vous le souhaitez, vos données peuvent être séparées. Il répond à toutes les préoccupations en matière de sécurité et de protection de la vie privée. La flexibilité : il peut être déployé sur le cloud ou sur place.

Chez Lifetouch, nous mettrons à profit AiDE™ pour créer et lancer notre plateforme de cyber-commerce nouvelle génération, et nous sommes confiants concernant les économies en termes de coût, de rapidité et de qualité que nous allons réaliser. »

Pour de plus amples renseignements sur AiDE™, rendez-vous sur www.valuelabs.com/aide/

À propos de ValueLabs

ValueLabs est un fournisseur mondial de solutions et de services informatiques de premier plan dont l'objectif est de permettre aux clients d'accélérer la mise sur le marché, d'améliorer la qualité et d'optimiser les coûts grâce au développement de produits, à l'expérience utilisateur, à l'automatisation et à l'analyse de nouvelle génération alimentés par AiDE™. Au cours des 25 dernières années, la société s'est étendue à 26 localisations, 7 000 associés et 300 clients dans le monde entier. L'attention portée à leurs employés et à leurs clients leur a permis d'obtenir des taux de recommandation nets (NPS) dépassant 80 et 90, respectivement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.valuelabs.com

