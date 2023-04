XUZHOU, China, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery ("XCMG", SHE:000425), uma fabricante líder chinesa de equipamentos de construção, lançou três novos produtos de maquinário de mineração, incluindo a escavadeira de mineração XE690DK, o caminhão basculante elétrico autônomo XDR80TE-AT e o caminhão basculante de mineração XDE240, que darão melhor suporte às operações globais de mineração e projetos de construção de infraestrutura.

O caminhão de mineração elétrico XDR80TE-AT não tripulado da XCMG, destacando-se entre mais de 11,000 inscrições, recebeu o prêmio iF Design Award 2023 na disciplina de Produtos na categoria Automóveis/Veículos. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

A escavadeira de mineração XE690DK é um dos modelos mais vendidos da XCMG e foi recentemente lançada na Indonésia. Equipada com um sistema de energia excepcional para oferecer desempenho eficiente, possui designs seguros, ecológicos e de economia de energia que podem atender plenamente às necessidades de construção de várias condições de trabalho e criar maior valor para os clientes.

No evento de lançamento do produto realizado em fevereiro na Indonésia, a XCMG fechou pedidos totalizando cerca de 100 unidades da XE690DK e continua recebendo novos pedidos.

O caminhão de mineração elétrico XDR80TE-AT não tripulado, que acabou de ganhar o iF Design Award 2023 na disciplina de Produtos sob a categoria Automóveis/Veículos, removeu completamente a cabine operacional e suporta dois modos - controle remoto e controle de inteligência artificial (IA) totalmente autônomo. O caminhão é equipado com múltiplas funções, incluindo sensores visuais e acústicos, radar a laser, radar de ondas milimétricas e câmeras. No modo totalmente autônomo, a tecnologia de IA pode definir automaticamente o destino e planejar as rotas seguindo o cronograma de produção do sistema de operação de mineração, permitindo a operação coordenada com outros equipamentos, independentemente da automação.

Enquanto isso, o caminhão basculante de mineração XDE240 concluiu com sucesso as obras de mineração com seus recursos avançados de sensor de ambiente, navegação e posicionamento. Anteriormente, uma frota de XDE240 alcançou a operação de caminhão de mineração totalmente não tripulada como um grupo na China, tornando referência ainda mais o roteiro de construção de mineração inteligente da China.

As soluções de mineração não tripuladas da XCMG estão construindo minas digitais integradas, o centro de controle atribui tarefas aos equipamentos, enquanto os veículos estabelecem os alvos com base na lista de tarefas e calculam as rotas, podendo avaliar a segurança das rotas e evitar obstáculos de forma autônoma.

"Os locais de mineração têm condições de trabalho altamente desafiadoras que representam maiores riscos para as pessoas, a ideia de construir 'minas não tripuladas' visa enfrentar o ponto problemático. Aproveitando as tecnologias avançadas, incluindo 5G e um gêmeo digital que está mais desenvolvido agora, nossos equipamentos de maquinário de mineração estão se atualizando rapidamente para oferecer soluções não tripuladas na era das tecnologias inteligentes", disse Cui Jisheng, presidente assistente da XCMG e diretor geral da XCMG Mining Machinery.

Através do estabelecimento de parcerias com revendedores locais como a GMT, a XCMG construiu uma rede de vendas e serviços na Indonésia como a marca de maquinário de construção nº 1 no mercado local, e mais de 10.000 unidades e conjuntos de equipamentos XCMG estão trabalhando a todo vapor para os principais projetos de construção de minas e infraestrutura.

Como um dos poucos fabricantes que desenvolve soluções de mineração integradas e grandes conjuntos completos de máquinas de mineração para minas a céu aberto, o abrangente portfólio de produtos de mineração da XCMG agora cobre todo o processo, desde a perfuração até a logística. Seus emblemáticos equipamentos, incluindo uma escavadeira de 700 toneladas, um caminhão basculante de 440 toneladas, uma carregadeira de 35 toneladas e uma motoniveladora de 550 cavalos de potência, estão desempenhando papéis fundamentais em projetos notáveis de mineração e construção em todo o mundo.

"Comprometida em fornecer produtos 'Sólidos para o Sucesso' para todos os clientes, a XCMG está acelerando sua inovadora área de P&D e a fabricação inteligente de equipamentos e soluções para mineração para melhor atender às crescentes demandas do mercado", disse Cui.

Para mais informações, acesse http://en.xcmg.com/en-ap/ ou as páginas da XCMG no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok e LinkedIn.

