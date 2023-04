XCMG Machinery bringt neue Bergbauausrüstungsprodukte auf den Markt und erweitert den Anwendungsbereich, um den gesamten Zyklus des Bergbaubetriebs abzudecken

XUZHOU, China, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery („XCMG", SHE:000425), ein führender chinesischer Hersteller von Baumaschinen, hat drei neue Produkte für den Bergbau auf den Markt gebracht, darunter den Bergbaubagger XE690DK, den autonomen Elektro-Muldenkipper XDR80TE-AT und den Bergbau-Muldenkipper XDE240, die den Bergbau und Infrastrukturbauprojekte weltweit besser unterstützen werden.

The unmanned XDR80TE-AT electric mining truck from XCMG, standing out from over 11,000 entries, awarded of the iF Design Award 2023 in the discipline of Product under category Automobiles/Vehicles.

Der Bergbaubagger XE690DK ist eines der meistverkauften Modelle von XCMG und wurde kürzlich in Indonesien eingeführt. Ausgestattet mit einem außergewöhnlichen Stromversorgungssystem für eine effiziente Leistung verfügt er über sichere, umweltfreundliche und energiesparende Designs, die die Bauanforderungen verschiedener Arbeitsbedingungen vollständig erfüllen und einen größeren Wert für die Kunden schaffen können.

Bei der Produkteinführungsveranstaltung im Februar in Indonesien unterzeichnete XCMG Aufträge über insgesamt etwa 100 Einheiten des XE690DK und erhält weiterhin neue Aufträge.

Der unbemannte Elektro-Muldenkipper XDR80TE-AT, der gerade den iF-Design-Award 2023 in der Sparte „Produkt" in der Kategorie „Automobile/Fahrzeuge" gewonnen hat, hat die Fahrerkabine vollständig entfernt und unterstützt zwei Modi – Fernsteuerung und vollständig autonome Steuerung durch künstliche Intelligenz (KI). Das Fahrzeug ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, darunter optische und akustische Sensoren, Laserradar, Millimeterwellenradar und Kameras. Im vollständig autonomen Modus kann die KI-Technologie automatisch das Ziel festlegen und die Routen gemäß dem Produktionsplan des Bergbaubetriebssystems planen, wobei ein koordinierter Betrieb mit anderen Geräten unabhängig von der Automatisierung möglich ist.

In der Zwischenzeit hat der Muldenkipper XDE240 mit seinen fortschrittlichen Umweltsensoren, Navigations- und Ortungsfunktionen erfolgreich Bergbauarbeiten durchgeführt. Zuvor hatte eine Flotte von XDE240 als Gruppe in China einen vollständig unbemannten Muldenkipper-Betrieb durchgeführt, was Chinas Roadmap für den intelligenten Bergbaubau weiter voranbrachte.

Die unbemannten Bergbaulösungen von XCMG bauen integrierte digitale Minen, das Kontrollzentrum weist den Geräten Aufgaben zu, während die Fahrzeuge die Ziele auf der Grundlage der Aufgabenliste festlegen und die Routen berechnen. Sie können die Sicherheit der Routen bewerten und Hindernisse autonom vermeiden.

„In den Bergbaustandorten herrschen äußerst schwierige Arbeitsbedingungen, die ein größeres Risiko für die Menschen darstellen. Die Idee, ‚unbemannte Minen zu bauen', zielt darauf ab, diesen Problempunkt zu beseitigen. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Technologien, einschließlich 5G und eines digitalen Zwillings, die jetzt weiter entwickelt sind, holen unsere Bergbaumaschinen schnell auf, um unbemannte Lösungen im Zeitalter intelligenter Technologien bereitzustellen", sagte Cui Jisheng, stellvertretender Präsident von XCMG und General Manager von XCMG Mining Machinery.

Durch den Aufbau von Partnerschaften mit lokalen Händlern wie GMT hat XCMG ein Vertriebs- und Servicenetz in Indonesien aufgebaut, das als Baumaschinenmarke Nr. 1 auf dem lokalen Markt gilt, und mehr als 10.000 Einheiten und Sätze von XCMG-Geräten arbeiten auf Hochtouren für die Spitze Bergbau- und Infrastrukturbauprojekte.

Als einer der wenigen Hersteller, die integrierte Bergbaulösungen und große komplette Sätze von Bergbaumaschinen für Tagebaue entwickeln, deckt das umfassende Bergbauproduktportfolio von XCMG jetzt den gesamten Prozess vom Bohren bis zur Logistik ab. Seine Flaggschiffausrüstung, darunter ein 700-Tonnen-Bagger, ein 440-Tonnen-Muldenkipper, ein 35-Tonnen-Lader und ein 550-PS-Grader, spielen eine Schlüsselrolle bei bemerkenswerten Bergbau- und Bauprojekten auf der ganzen Welt.

„XCMG ist bestrebt, allen Kunden ‚Solid to Succeed'-Produkte anzubieten, und beschleunigt die innovative Forschung und Entwicklung sowie die intelligente Fertigung von Bergbauausrüstung und -lösungen, um den wachsenden Marktanforderungen besser gerecht zu werden", sagte Cui.

Weitere Informationen finden Sie unter http://en.xcmg.com/en-ap/ oder auf den Seiten von XCMG auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok und LinkedIn.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2058994/The_unmanned_XDR80TE_AT_electric_mining_truck_XCMG_standing_11_000.jpg

SOURCE XCMG Machinery