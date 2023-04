A YuppTV lança videografia no NAB Show 2023

Um serviço de APIs Plug&Play para streaming de vídeo sob demanda e ao vivo.

LAS VEGAS, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- No centenário NAB Show deste ano, a YuppTV anuncia o lançamento da videografia, uma plataforma que oferece APIs plug and play para streaming on-demand e ao vivo. A YuppTV é uma provedora líder OTT global de conteúdo do sul da Ásia e o lançamento será anunciado no evento realizado em Las Vegas, Nevada.

A videografia é um destino centralizado para as necessidades de streaming de vídeo do usuário. A plataforma oferece recursos únicos e inovadores, como inteligência artificial para moderação de conteúdo, detecção de celebridades e muito mais. Ela também oferece aos usuários a experiência de codificação de vídeo mais rápida, transmissão ao vivo de baixa latência, inserções de anúncios SSAI, edição de vídeo, cortes e análise de vídeo ao vivo. Além disso, a videografia abrange o AI-enabled PortraitPRO, um conversor do formato paisagem para retrato. A tecnologia acionada por IA garante a segurança do conteúdo e permite que marcas e empresas adotem uma estratégia de lançamento no mercado rápida, com flexibilidade e automação, sem um investimento inicial alto, permitindo que um produto ou serviço seja lançado de forma rápida e fácil.

Uday Reddy, CEO fundador & da YuppTV, disse: "As tecnologias da nova era estão revolucionando e transformando o mundo ao nosso redor. A transmissão de vídeo se transformou em mais de um século e o advento de tecnologias como a IA proporciona uma série de oportunidades. Nossa nova plataforma devideografia foi criada pensando em todos, sejam usuários, criadores de conteúdo ou emissoras. Temos o prazer de lançar o videografia, um destino único e inovador para todas as necessidades de streaming de vídeo."

Outras plataformas, como Turito e HeroGo, usam serviços fornecidos por videografia. Turito, uma plataforma edtech, usa a codificação rápida de videografia para converter material bruto em vídeo de alta qualidade para upload, enquanto utiliza o sistema de gerenciamento de videoteca para filtrar e organizar o conteúdo de vídeo. HeroGo, uma plataforma de rede FAST, usa os serviços da videografia para monetizar conteúdo inserindo marcadores SCTE-35 dinâmicos em conteúdo sob demanda, permitindo que eles insiram ainda mais anúncios direcionados, promoções e gerem receita.

Sobre a YuppTV

A YuppTV é uma das maiores provedoras de conteúdo de TV e de serviços sob demanda baseada na internet para conteúdos sul-asiáticos, oferecendo mais de 250 canais de TV, mais de 5.000 filmes e mais de 100 programas de TV em 14 idiomas. Aproveitando da melhor forma possível o crescimento e avanço da tecnologia, a YuppTV permite que seus consumidores assistam a qualquer hora, em qualquer lugar, em várias telas. A YuppTV é uma das principais plataformas de TV por assinatura na internet para sul-asiáticos vivendo no exterior.

