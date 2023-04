YuppTV stellt Videograph auf der NAB Show 2023 vor

Plug & Play APIs Services für Live Videostreaming und Videostreaming auf Abruf.

LAS VEGAS, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Auf der diesjährigen Hundertjahrfeier der NAB Show kündigt YuppTV die Einführung von Videograph an, einer Plattform, die Plug and Play-APIs für Live-Streaming und Streaming auf Abruf bietet. YuppTV ist ein führender globaler OTT-Anbieter von Inhalten aus Südasien, und der Start wird auf der Veranstaltung in Las Vegas, Nevada bekanntgegeben.

YuppTV launches Videograph at NAB Show 2023

Videograph ist eine zentrale Anlaufstelle für die Bedürfnisse der Nutzer im Bereich Videostreaming. Die Plattform bietet einzigartige, innovative Funktionen, wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz für die Inhaltsmoderation, Erkennung von Prominenten und vieles mehr. Darüber hinaus bietet es Benutzern die schnellste Erfahrung mit Videocodierung, Live-Streaming mit geringer Latenz, SSAI-SSAI-Werbeeinschaltungen, Videobearbeitung, Live-Videoclips und Analysen. Videograph umfasst ebenfalls den KI-gestützten PortraitPRO, einen Wandler von Querformat zu Porträt. Die KI-gesteuerte Technologie gewährleistet die Sicherheit von Inhalten und ermöglicht Marken und Unternehmen eine schnelle Markteinführungsstrategie mit Flexibilität und Automatisierung, ohne hohe Vorabinvestitionen, so dass sie ein Produkt oder eine Dienstleistung schnell und mühelos auf den Markt bringen können.

Uday Reddy, Gründer und Geschäftsführer von YuppTV, erklärte dazu: „Die Technologien der neuen Zeit verändern die Welt um uns herum. Das Videostreaming hat sich in mehr als einem Jahrhundert verändert, und das Aufkommen von Technologien wie KI eröffnet eine Reihe von Möglichkeiten. Unsere neue Plattform Videograph wurde mit Blick auf alle Beteiligten entwickelt, seien es Nutzer, Autoren von Inhalten oder Sendeanstalten. Wir freuen uns, Videograph auf den Markt zu bringen, eine innovative Anlaufstelle für alle Videostreaming-Anforderungen."

Andere Plattformen wie Turito und HeroGo nutzen Dienste von Videograph. Turito, eine edtech-Plattform, verwendet die schnelle Kodierung von Videograph, um Rohmaterial in hochwertige Videos zum Hochladen umzuwandeln und gleichzeitig die Verwaltung der Videobibliothek zu nutzen, um Videoinhalte zu sichten und zu organisieren. HeroGo, eine FAST-Netzwerkplattform, nutzt die Dienste von Videograph zur Monetarisierung von Inhalten, indem sie dynamische SCTE-35-Markierungen in Inhalte auf Abruf einfügt, die es ihnen ermöglichen, gezielte Anzeigen und Werbeaktionen einzublenden und Einnahmen zu erzielen.

Informationen zu YuppTV

YuppTV ist einer der weltweit größten internetbasierten Anbieter von TV- und On-Demand-Diensten für südasiatische Inhalte mit mehr als 250 Fernsehkanälen, mehr als 5.000 Filmen und über 100 Fernsehserien in 14 Sprachen. YuppTV nutzt das Wachstum und den Fortschritt der Technologie optimal und ermöglicht es seinen Kunden, jederzeit und überall auf mehreren Bildschirmen zu schauen. YuppTV ist eine der führenden Internet Pay TV-Plattformen für im Ausland lebende Südasiaten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2053771/YuppTV_Videograph_NBA.jpg

