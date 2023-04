YuppTV lance Videograph au NAB Show 2023

Un service d'API plug & play pour le streaming vidéo à la demande et en direct.

LAS VEGAS, 14 avril 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la centième édition du NAB Show cette année, YuppTV annonce le lancement de Videograph, une plateforme qui fournit des API plug and play pour le streaming vidéo à la demande et en direct. YuppTV est un important fournisseur OTT mondial de contenu sud-asiatique, et le lancement sera annoncé lors de l'événement qui se tiendra à Las Vegas, dans le Nevada.

Videograph est une destination unique pour les besoins de streaming vidéo des utilisateurs. La plateforme offre des fonctionnalités uniques et innovantes telles que l'intelligence artificielle pour la modération du contenu, la détection des célébrités et bien plus encore. Elle offre également aux utilisateurs l'expérience d'encodage vidéo la plus rapide, le streaming en direct à faible latence, les insertions publicitaires côté serveur (SSAI), le montage de vidéo, le découpage vidéo en direct et l'analyse de données. En outre, Videograph intègre PortraitPRO, un convertisseur paysage-portrait alimenté l'IA. La technologie alimentée par l'IA garantit la sécurité du contenu et permet aux marques et aux entreprises d'adopter une stratégie de commercialisation rapide, flexible et automatique, sans investissement initial élevé, leur permettant ainsi de lancer un produit ou un service rapidement et sans effort.

Uday Reddy, fondateur et PDG de YuppTV a déclaré : « Les nouvelles technologies bouleversent et transforment le monde qui nous entoure. Le streaming vidéo s'est transformé en plus d'un siècle, et l'avènement de technologies telles que l'IA offre un éventail de possibilités. Notre nouvelle plateforme Videograph est conçue pour convenir à tout le monde, que ce soit les utilisateurs, les créateurs de contenu ou les diffuseurs. Nous sommes ravis de lancer Videograph, qui est une destination innovante et tout-en-un pour tous les besoins de diffusion de vidéo en streaming. »

D'autres plateformes comme Turito et HeroGo utilisent les services fournis par Videograph. Turito, une plateforme d'edtech, utilise l'encodage rapide de Videograph pour convertir des images brutes en vidéos de haute qualité à télécharger, tout en utilisant le système de gestion de la bibliothèque vidéo pour trier et organiser le contenu vidéo. HeroGo, une plateforme de réseau FAST, utilise les services de Videograph pour monétiser le contenu en insérant des marqueurs SCTE-35 dynamiques dans le contenu à la demande, ce qui lui permet d'insérer davantage de publicités ciblées et de promotions et de générer des revenus.

À propos de YuppTv

YuppTV est l'un des plus grands fournisseurs au monde de services de télévision à la demande sur Internet pour le contenu contenu sud asiatique, qui propose plus de 250 chaînes de télévision, plus de 5 000 films et plus de 100 émissions de télévision en 14 langues. YuppTV exploite au mieux la croissance et les progrès de la technologie pour permettre aux consommateurs de profiter d'une expérience multiécran quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent. YuppTV l'une des principales plateformes de télévision payante sur Internet pour les Sud-Asiatiques vivant à l'étranger.

