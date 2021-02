A Zoomlion entrega CNY 1,1 bilhão em produtos de construção inteligente da nova geração e produtos agrícolas de referência

CHANGSHA, China, 25 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Em 18 de fevereiro, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (1157.HK) fez a entrega de uma imensa variedade de produtos emblemáticos originados de seus vários parques industriais, incluindo maquinário agrícola e de construção, totalizando CNY 1,1 bilhão (US$ 154,79 milhões), para clientes em toda a China e no mundo.