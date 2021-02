Zoomlion liefert intelligente Bau- und Agrarprodukte der neuen Generation im Wert von 1,1 Milliarden CNY aus

CHANGSHA, China, 26. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (1157.HK) hat am 18. Februar eine große Auswahl an Flaggschiffprodukten aus seinen verschiedenen Industrieparks, darunter Baumaschinen und landwirtschaftliche Maschinen, mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Mrd. CNY (154,79 Mio. USD) an Kunden in ganz China und der ganzen Welt ausgeliefert.