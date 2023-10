A Zoomlion fortalece seu mercado internacional com estratégia de localização, impulsionando um crescimento significativo.

Colaborações e parcerias internacionais aceleradas impulsionam a empresa em direção a um desenvolvimento sustentável de alta qualidade.

CHANGSHA, China, 13 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK), líder global em fabricação de equipamentos de alta qualidade, está acelerando sua localização nos mercados internacionais e fortalecendo a cooperação com parceiros globais para impulsionar o desenvolvimento de seu negócio internacional. Em uma tentativa de promover ainda mais as colaborações contínuas, o Presidente e CEO da Zoomlion, Zhan Chunxin, visitou recentemente as subsidiárias da Zoomlion na Indonésia e na região do Golfo do Oriente Médio, bem como a CIFA na Itália, M-TEC, RABE e Wilbert na Alemanha.

Zhan Chunxin, Presidente e CEO da Zoomlion, comemorou o 31º aniversário da empresa com a equipe m-tec na Alemanha (PRNewsfoto/Zoomlion)

A Zoomlion está prosperando no mercado internacional — em 2022, a receita total da Zoomlion nos mercados internacionais totalizou 9,992 bilhões de yuans (US$ 1,37 bilhão), registrando um crescimento anual de 72,6% Esse impulso continuou em 2023, com um aumento da receita de 115% no primeiro semestre, em relação ao ano anterior.

Fusões e aquisições são uma estratégia fundamental da Zoomlion nos mercados internacionais. Ao fortalecer a coordenação com as subsidiárias estrangeiras, a Zoomlion promoveu a cooperação de benefício mútuo. A empresa expandiu o desenvolvimento internacional ao atualizar as bases de fabricação no exterior.

Fundada em 1928, a CIFA é uma das principais fabricantes globais de maquinaria para concreto. A Zoomlion adquiriu a CIFA em 2008, integrando recursos para obter resultados na tecnologia e produção de concreto. Seguindo o planejamento integral da Zoomlion, a CIFA se expandiu para áreas que incluem maquinaria de elevação para construção, veículos industriais, plataformas de trabalho em altura e muito mais. Isso melhorou significativamente a competitividade da CIFA nos mercados globais.

A Zoomlion está transformando seu modelo internacional, combinando perspectivas globais com estratégias locais A empresa agora tem 30 centros operacionais em todo o mundo. Desde sua fundação em 2007, sua subsidiária nos Emirados Árabes Unidos se tornou uma plataforma central para supervisão no Oriente Médio em termos de administração, armazenamento, peças, serviços e logística. Seu papel fundamental é evidente, com as vendas do primeiro semestre de 2023 nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita aumentando mais de 200% em relação ao ano anterior.

A Zoomlion também está apoiando o desenvolvimento sustentável da indústria agrícola no Sudeste Asiático. Em setembro, a empresa firmou parceria com o Ministério da Agricultura de Laos para aprimorar a colaboração tecnológica, estabelecer padrões de maquinaria no país, e uniu forças com a PT Java Seed Indonesia para estabelecer uma moderna instalação de maquinaria agrícola na Indonésia.

No dia 28 de setembro, enquanto a Zoomlion celebrava seu 31º aniversário, o Presidente Zhan fez uma visita à M-TEC, na Alemanha, e destacou a jornada de três décadas do grupo para a inovação e progresso internacional.

"A jornada constante e de alta qualidade da Zoomlion em direção à inovação, abertura e crescimento global é um testemunho da dedicação de toda a nossa equipe", afirmou Zhan. "À medida que avançamos no layout estratégico global e desenvolvemos os três principais setores da indústria de máquinas de construção, máquinas agrícolas e agricultura inteligente, e novos materiais de construção, nosso objetivo é que o negócio no exterior represente mais de 50% das operações totais. Como sempre, permanecemos comprometidos em apoiar nossas subsidiárias internacionais", acrescentou Zhan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2246653/WechatIMG1012.jpg

FONTE Zoomlion

SOURCE Zoomlion