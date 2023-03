A Zoomlion obtém $87.28 milhões em pedidos na CONEXPO-CON/AGG 2023

LAS VEGAS, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") fez uma aparição brilhante na CONEXPO-CON/AGG 2023, a maior feira comercial de construção da América do Norte, realizada de 14 a 18 de março, em Las Vegas, nos EUA. A empresa apresentou 22 produtos em sete categorias, fechou contratos no local e recebeu pedidos intencionais no valor de $87.28 até o terceiro dia da exposição.

A movimentada área de exposição da Zoomlion na CONEXPO-CON/AGG 2023

Em comparação com a última aparição na CONEXPO-CON/AGG, as exposições da Zoomlion aumentaram quase 60%. No estande F9615, as sete categorias em exposição foram: máquinas de içamento, máquinas de içamento para construção, máquinas de produção de concreto, plataformas de trabalho de elevação móvel, máquinas de terraplanagem, veículos industriais e equipamentos de argamassa seca M-tec. A demonstração de produtos de fabricação inteligentes, um jogo de basquete de escavadeiras e a exibição de dançarinos enérgicos atraíram multidões para o estande da Zoomlion durante toda a exposição.

As máquinas de produção de concreto, de içamento para engenharia e de içamento para construção da Zoomlion (equipamentos em que a empresa tem muita experiência) trouxeram grandes conquistas, incluindo a assinatura de um contrato de venda de máquinas de içamento para engenharia de 800 toneladas na exposição, estabelecendo o recorde da maior quantidade de produtos desse gênero exportados da China para o mercado sul-americano, o que demonstra a competitividade duradoura dos produtos da Zoomlion.

A empresa trouxe seis escavadeiras da série G e uma carregadeira deslizante para a exibição, cobrindo uma gama completa de escavadeiras micro, pequenas, médias e grandes. A vasta gama de produtos na exposição foi capaz de atender às diferentes necessidades de todos os tipos de clientes.

Até o terceiro dia da exposição, a Zoomlion assinou contratos para uma ampla gama de produtos, com clientes provenientes dos Estados Unidos, mas também do Canadá, Colômbia, Brasil, México, Costa Rica, Argentina e outros países, com o valor total dos acordos atingindo $87,28 milhões. A Zoomlion está no mercado norte-americano há 16 anos, tendo ingressado no mercado em 2007.

"A América do Norte é uma parte importante do esquema de globalização da empresa. Na Zoomlion, buscamos desenvolver nossos mercados com nossa estratégia de localização, incluindo o desenvolvimento ou melhoria de produtos de acordo com as condições de trabalho locais, bem como a criação de sistemas localizados de vendas, serviços e centros de peças. Continuaremos criando mais valor para os clientes em todo o mundo com produtos mais excepcionais e serviços mais completos, para alcançar uma cooperação em que todos ganham", disse Liu Zenglai, assistente do gerente geral da Zoomlion Overseas Company.

